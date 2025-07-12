В Кемерове прошла облава на наркоторговцев, изъяты тысячи таблеток экстази на миллионы рублей

В Кемерове оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД задержали двоих мужчин с крупной партией наркотиков. У них изъяли более четырёх килограммов запрещённых веществ, в том числе тысячи таблеток экстази, метадон и мефедрон, оборудование и упаковочные материалы. Наркоторговцы работали на теневой интернет-магазин и использовали «бесконтактный способ» сбыта.

Более 4-х килограммов экстази изъяли у наркоторговцев полицейские в Кемерово. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса

«Полицейские провели комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний житель областного центра и его 24-летний знакомый», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски и нашли в автомобиле, а также в съёмной квартире подозреваемых целый склад запрещённых веществ: три тысячи таблеток экстази, около 250 граммов метадона, 1,5 килограмма мефедрона и килограмм гашиша. Общий вес превысил четыре килограмма, что квалифицируется как особо крупный размер. Стоимость изъятого товара на чёрном рынке оценивается в более чем 15 миллиона рублей.