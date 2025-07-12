В Кемерове прошла облава на наркоторговцев, изъяты тысячи таблеток экстази на миллионы рублей
В Кемерове полицейские изъяли у наркоторговцев наркотики на 15 млн рублей
Более 4-х килограммов экстази изъяли у наркоторговцев полицейские в Кемерове. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
В Кемерове оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД задержали двоих мужчин с крупной партией наркотиков. У них изъяли более четырёх килограммов запрещённых веществ, в том числе тысячи таблеток экстази, метадон и мефедрон, оборудование и упаковочные материалы. Наркоторговцы работали на теневой интернет-магазин и использовали «бесконтактный способ» сбыта.
Более 4-х килограммов экстази изъяли у наркоторговцев полицейские в Кемерово. Фото © Telegram / Полиция Кузбасса
«Полицейские провели комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летний житель областного центра и его 24-летний знакомый», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски и нашли в автомобиле, а также в съёмной квартире подозреваемых целый склад запрещённых веществ: три тысячи таблеток экстази, около 250 граммов метадона, 1,5 килограмма мефедрона и килограмм гашиша. Общий вес превысил четыре килограмма, что квалифицируется как особо крупный размер. Стоимость изъятого товара на чёрном рынке оценивается в более чем 15 миллиона рублей.
Ранее на Пхукете в Таиланде полиция задержала 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в наркоторговле. Вместе с ним были арестованы двое местных жителей — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит. Операция прошла в одном из популярных у россиян кондоминиумов рядом с торговым центром Central Phuket. В квартире подозреваемых обнаружили запрещённые вещества, расфасованные для сбыта.