«Юг» против «севера»: В Кемерове осудили ОПГ, пытавшуюся «утопить» Кузбасс в наркотиках

Суд Кемерова приговорил к лишению свободы от 7 до 12 лет участников преступного сообщества, организованного для сбыта наркотиков в крупных размерах. В деле — 12 жителей Кузбасса, включая мужчин и женщин. По данным надзорного ведомства, преступная группа начала действовать в 2021 году.

«С учётом позиции государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия членам преступного сообщества назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от семи до 12 лет», — говорится в заявлении.

Участники поделили Кемеровскую область на «север» и «юг» для организации сбыта наркотиков. В состав сообщества входили как мужчины, так и женщины — они выполняли разные функции: от курьеров до кураторов и техспециалистов. Распространение запрещённых веществ, преимущественно синтетического происхождения, осуществлялось дистанционно — через Интернет и тайники, без личных встреч с покупателями. Благодаря работе правоохранительных органов удалось изъять из незаконного оборота 450 граммов мефедрона и не менее полутора килограммов α-ПВП.