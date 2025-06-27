Один из задержанных за «телесные тренинги» пикаперов оказался судим за наркотики
SHOT: Один из задержанных учеников Лесли уже был судим за наркотические вещества
Один из задержанных пикаперов, пристававший к девушкам в Москве. Фото © Социальные сети Дениса Ч.
Один из задержанных в Москве пикаперов, домогавшийся девушек в столице, уже привлекался к уголовной ответственности. По данным Telegram-канала SHOT, 23-летний Денис Ч. из Кузбасса был задержан ещё в 2021 году с 0,57 г мефедрона. Его приговорили к одному году условного заключения.
Один из задержанных пикаперов, пристававший к девушкам в Москве. Фото © Социальные сети Дениса Ч.
Сам любитель потрогать московских девушек активно ведёт соцсети и публикует угрожающие цитаты, а также пытается создать впечатление богемной жизни, размещая фотографии с известными личностями, такими как Настя Ивлеева и боец ММА Мариф Пираев.
Пострадавшая от рук молодого пикапера 28-летняя балерина Анастасия рассказала, что Денис работал в паре с 21-летним Матвеем О., но был менее активен. Они оба задержаны за «телесные тренинги» в центре Москвы.
Ранее сообщалось о расследовании полицией Москвы серии случаев домогательств, начавшихся с заявления девушки, что ее трогали за ягодицы. В ходе расследования было установлено, что эти инциденты связаны с тренингами по пикапу, организованными блогером Алексом Лесли, который позиционирует себя как эксперт в области соблазнения. Утверждается, что Лесли подстрекает своих учеников к действиям, которые могут квалифицироваться как домогательства. Следственный комитет возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию, и рассматривается вопрос о признании его иностранным агентом.