Один из задержанных за «телесные тренинги» пикаперов оказался судим за наркотики

Один из задержанных в Москве пикаперов, домогавшийся девушек в столице, уже привлекался к уголовной ответственности. По данным Telegram-канала SHOT, 23-летний Денис Ч. из Кузбасса был задержан ещё в 2021 году с 0,57 г мефедрона. Его приговорили к одному году условного заключения.

Один из задержанных пикаперов, пристававший к девушкам в Москве. Фото © Социальные сети Дениса Ч.

Сам любитель потрогать московских девушек активно ведёт соцсети и публикует угрожающие цитаты, а также пытается создать впечатление богемной жизни, размещая фотографии с известными личностями, такими как Настя Ивлеева и боец ММА Мариф Пираев.