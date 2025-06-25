СК возбудил в отношении «секс-гуру» Лесли дело о склонении к изнасилованию
СК: В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Алекса Лесли
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Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) стал фигурантом уголовного дела. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Москвы, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию.
«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
Ранее вокруг Лесли разгорелся скандал после того, как он публично призвал мужчин к крайне агрессивным способам знакомства с девушками. Несколько жительниц Москвы стали жертвами «уличных пикаперов», действовавших по его методикам: мужчины хватали женщин за интимные места, а происходящее снимали на видео. Изначально в СК обратились активисты движения «Зов народа» — они потребовли проверить блогера, называющего себя «гуру секса». Позднее с требованием проверить пикапов в компетентные органы обратилась Екатерина Мизулина.