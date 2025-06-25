СК возбудил в отношении «секс-гуру» Лесли дело о склонении к изнасилованию

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) стал фигурантом уголовного дела. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Москвы, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ. Речь идёт о склонении к изнасилованию.