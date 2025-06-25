Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы
Адвокат Жорин: Организатору «телесных тренингов» Лесли грозят две статьи УК
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11
В центре Москвы произошла серия случаев сексуальных домогательств. Ученики «гуру соблазнения» нападают на женщин. За этой сомнительной авантюрой стоят мужчины, которых вдохновляет скандально известный инфокоуч Алекс Лесли. Адвокат Сергей Жорин рассказал Life.ru, какими могут быть последствия для «гуру секса», который зарабатывает на молодых людях и проводит тренинги, вызывающие вопросы.
В российском УК отсутствует статья «сексуальное домогательство» как отдельное преступление. Однако действия, когда осуществляется физическое принуждение к сексу, могут подпадать под ст. 132 или ст. 133 УК РФ. Действия организатора целенаправленного тренинга с сомнительными заданиями могут подпадать под уголовную ответственность за организацию, соучастие и вовлечение. Всё зависит от обстоятельств.
По словам адвоката, в данном случае уже поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы — и сейчас проводится проверка, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».
Адвокат выразил сомнение в абсолютной законности действий Лесли, указав, что правоохранительные органы могут прийти к иному выводу, а визуальный анализ доступных видеоматериалов свидетельствует о возможном наличии состава преступления. Кроме того, он обратил внимание на многонациональный и многоконфессиональный характер страны, предупредив, что подобные действия могут спровоцировать радикальную реакцию со стороны представителей некоторых народностей в отношении тех, кто допустил такие действия по отношению к их родственницам. В заключение Жорин подчеркнул недопустимость подобного поведения.
Напомним, ранее в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина схватил её за ягодицы. Выяснилось, что пострадавших от распускающих руки больше. Позже стало известно, инциденты с домогательствами в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу. Их проводит блогер Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства, называя это «телесным тренингом».