Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы

В центре Москвы произошла серия случаев сексуальных домогательств. Ученики «гуру соблазнения» нападают на женщин. За этой сомнительной авантюрой стоят мужчины, которых вдохновляет скандально известный инфокоуч Алекс Лесли. Адвокат Сергей Жорин рассказал Life.ru, какими могут быть последствия для «гуру секса», который зарабатывает на молодых людях и проводит тренинги, вызывающие вопросы.

В российском УК отсутствует статья «сексуальное домогательство» как отдельное преступление. Однако действия, когда осуществляется физическое принуждение к сексу, могут подпадать под ст. 132 или ст. 133 УК РФ. Действия организатора целенаправленного тренинга с сомнительными заданиями могут подпадать под уголовную ответственность за организацию, соучастие и вовлечение. Всё зависит от обстоятельств. Сергей Жорин Адвокат

По словам адвоката, в данном случае уже поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы — и сейчас проводится проверка, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».