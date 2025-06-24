«Это не был просто шлепок»: Москвичка пожаловалась в полицию на извращенца, хватавшего её за мягкое место

В Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина совершил в отношении неё действия сексуального характера, схватив за ягодицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

22-летняя студентка рассказала, что подверглась домогательствам в прошлое воскресенье, 22 июня, в районе Китай-города. По её словам, двое незнакомых мужчин попытались с ней познакомиться, а после отказа один из них, подойдя вплотную, схватил её за ягодицы.

«Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошёл к другу, который всё это снимал», — поделилась девушка.

Придя в себя после пережитого шока, студентка побежала за обидчиками, фиксируя их на камеру. Её реакция, слёзы, были вызваны тем, что она впервые подверглась физическому домогательству. Впоследствии девушка подала заявление в полицию, где, к её удивлению и возмущению, столкнулась с пренебрежительным отношением со стороны сотрудницы на пропускном пункте. По словам студентки, там же она встретила ещё одну девушку, которая рассказала о похожем случае.