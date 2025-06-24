Девушки в центре Москвы стали жертвами учеников «гуру секса»

Стало известно, что инциденты с домогательствами к девушкам в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу. Их проводит один из блогеров, который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства, называя это «телесным тренингом». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«Делаешь 30 подходов к девочкам за 30 минут ко всем незнакомым. Тебя вштыривает так, ты энергию получаешь на халяву. Каждой из них можно что-нибудь сказать, комплимент или «Привет, ты мне понравилась, пойдем займемся сексом в туалете», — такие наставления даёт сомнительный коуч.

В индустрии пикапа существуют закрытые онлайн-сообщества, где мужчины, посещающие соответствующие тренинги, делятся своим опытом соблазнения и видеозаписями, запечатлевшими реакции женщин. Некоторые женщины, столкнувшиеся с нежелательным вниманием и домогательствами, обратились в полицию, требуя расследования и привлечения к ответственности лиц, нарушающих закон. Они настаивают на прекращении подобных тренингов и наказании их организаторов.