Вырвали пирсинг и сломали нос: Толпа мужиков избила звезду «Пацанок» в Краснодаре
Kub Mash: Участницу «Пацанок» Алчаеву избили в Краснодаре
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В Краснодаре участница телешоу «Пацанки» Влада Алчаева сообщила о нападении возле клуба «Шахта». По словам девушки, причиной избиения стало её поведение, которое сочли не соответствующим представлениям о традиционном поведении кавказских женщин, сообщает Kub Mash.
Участницу «Пацанок» Владу Алчаеву избили в Краснодаре. Видео © Telegram/ Kub Mash
Алчаева утверждает, что в прошлую пятницу, когда она подошла к клубу на улице Красноармейской, к ней прицепилась группа мужчин. Они оскорбляли её, заявляя, что она своим поведением позорит свою семью и народ. После того, как девушка ответила им в грубой форме, мужчины напали на неё, сломав нос, вырвав пирсинг и разбив телефон. По словам Алчаевой, охранники клуба никак не отреагировали на происходящее.
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