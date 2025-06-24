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24 июня, 16:41

Вырвали пирсинг и сломали нос: Толпа мужиков избила звезду «Пацанок» в Краснодаре

Kub Mash: Участницу «Пацанок» Алчаеву избили в Краснодаре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1alcha

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 1alcha

В Краснодаре участница телешоу «Пацанки» Влада Алчаева сообщила о нападении возле клуба «Шахта». По словам девушки, причиной избиения стало её поведение, которое сочли не соответствующим представлениям о традиционном поведении кавказских женщин, сообщает Kub Mash.

Участницу «Пацанок» Владу Алчаеву избили в Краснодаре. Видео © Telegram/ Kub Mash

Алчаева утверждает, что в прошлую пятницу, когда она подошла к клубу на улице Красноармейской, к ней прицепилась группа мужчин. Они оскорбляли её, заявляя, что она своим поведением позорит свою семью и народ. После того, как девушка ответила им в грубой форме, мужчины напали на неё, сломав нос, вырвав пирсинг и разбив телефон. По словам Алчаевой, охранники клуба никак не отреагировали на происходящее.
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Ранее в Тюмени группа мужчин избила врача, пытаясь попасть в операционную. По свидетельству очевидцев, посетители настаивали на немедленном приёме своего товарища без очереди. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: один из пришедших напал на врача, к нему присоединились и остальные неадекваты.

Полина Никифорова
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