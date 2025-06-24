Вырвали пирсинг и сломали нос: Толпа мужиков избила звезду «Пацанок» в Краснодаре

В Краснодаре участница телешоу «Пацанки» Влада Алчаева сообщила о нападении возле клуба «Шахта». По словам девушки, причиной избиения стало её поведение, которое сочли не соответствующим представлениям о традиционном поведении кавказских женщин, сообщает Kub Mash.

Ранее в Тюмени группа мужчин избила врача, пытаясь попасть в операционную. По свидетельству очевидцев, посетители настаивали на немедленном приёме своего товарища без очереди. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: один из пришедших напал на врача, к нему присоединились и остальные неадекваты.