Толпа неадекватов напала на врача российской больницы в День медработника
В Тюмени группа мужчин избила врача, пытаясь попасть в операционную
В тюменской Областной клинической больнице №2 произошло нападение на врача в приёмном покое. Предположительно, группа мужчин стремилась проникнуть в операционную. В настоящее время пострадавшему врачу оказывается всесторонняя медицинская помощь. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Шокирующий инцидент случился накануне. Так, вечером в одно из медицинских учреждений Тюмени ворвалась группа нетрезвых людей. По свидетельству очевидцев, посетители настаивали на немедленном приёме своего товарища без очереди. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: один из пришедших напал на врача, к нему присоединились и остальные неадекваты.
Толпа избивает врача прямо на глазах у других пациентов. Видео © Telegram / URA.RU
В результате инцидента медик получил множественные травмы. Нападавшие скрылись, но позже были задержаны. Полиция Тюмени проводит проверку по факту произошедшего. Прокуратура области взяла ход расследования под свой контроль.
Ранее в подмосковных Химках произошёл вопиющий инцидент: дочь «ОМОНовца» в лифте жестоко избила беременную женщину. Медики обеспокоены состоянием её будущего ребёнка, так как у пострадавшей диагностировали повышенный тонус матки, что создаёт угрозу прерывания беременности.
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