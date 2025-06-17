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17 июня, 13:43

Толпа неадекватов напала на врача российской больницы в День медработника

В Тюмени группа мужчин избила врача, пытаясь попасть в операционную

В тюменской Областной клинической больнице №2 произошло нападение на врача в приёмном покое. Предположительно, группа мужчин стремилась проникнуть в операционную. В настоящее время пострадавшему врачу оказывается всесторонняя медицинская помощь. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Шокирующий инцидент случился накануне. Так, вечером в одно из медицинских учреждений Тюмени ворвалась группа нетрезвых людей. По свидетельству очевидцев, посетители настаивали на немедленном приёме своего товарища без очереди. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие: один из пришедших напал на врача, к нему присоединились и остальные неадекваты.

Толпа избивает врача прямо на глазах у других пациентов. Видео © Telegram / URA.RU

В результате инцидента медик получил множественные травмы. Нападавшие скрылись, но позже были задержаны. Полиция Тюмени проводит проверку по факту произошедшего. Прокуратура области взяла ход расследования под свой контроль.

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Обложка © Telegram / URA.RU

Алиса Хуссаин
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