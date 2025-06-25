Мизулина обратилась в СК после массовых жалоб на пикаперов в Москве

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала СК России наказать не только уличных пикаперов, но и тех, кто подталкивает их к домогательствам. Поводом стали массовые жалобы от девушек в Москве, включая несовершеннолетних.

«Сегодня мы обратились в СК и МВД России с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности как нападавших, так и тех, кто их подстрекает к подобным действиям», — написала глава ЛБИ в соцсетях.

Мизулина заявила о необходимости проведения расследования в связи с возможными уголовными преступлениями, совершёнными участниками инцидента, такими как развратные действия и групповое хулиганство. Она призвала правоохранительные органы возбудить уголовные дела и привлечь к ответственности как тех, кто непосредственно совершал эти действия, так и тех, кто организовывал подобные «курсы».