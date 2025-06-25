«Защитим наших женщин»: СК просят проверить «гуру секса», по заветам которого мужчины лапают москвичек
«Зов народа» призвал СК проверить блогера, ученики которого домогаются женщин
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Общественники движения «Зов народа» призвали СК РФ проверить блогера «гуру секса», который заставляет своих последователей домогаться женщин на улицах Москвы, а также создателей похожих «тренингов». Об этом Life.ru заявил член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов.
В Сети появился очередной инфоцыган, какой-то безмозглый, за которого говорит всё его псевдоним: «гуру секса». Здоровый человек так себя не назовёт. Считаю, что подобные «гуру» представляют реальную угрозу для женщин и могут спровоцировать мужчин на рукоприкладство. Нужно таких персонажей изолировать от общества. Нужно защитить наших женщин от подобных моральных уродов и извращенцев!
Напомним, в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина схватил её за ягодицы. Выяснилось, что пострадавших от распускающих руки больше. СМИ пишут, что инциденты с домогательствами в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу. Их проводит один из блогеров, который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства, называя это «телесным тренингом».