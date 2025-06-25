Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:07

«Защитим наших женщин»: СК просят проверить «гуру секса», по заветам которого мужчины лапают москвичек

«Зов народа» призвал СК проверить блогера, ученики которого домогаются женщин

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Общественники движения «Зов народа» призвали СК РФ проверить блогера «гуру секса», который заставляет своих последователей домогаться женщин на улицах Москвы, а также создателей похожих «тренингов». Об этом Life.ru заявил член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов.

В Сети появился очередной инфоцыган, какой-то безмозглый, за которого говорит всё его псевдоним: «гуру секса». Здоровый человек так себя не назовёт. Считаю, что подобные «гуру» представляют реальную угрозу для женщин и могут спровоцировать мужчин на рукоприкладство. Нужно таких персонажей изолировать от общества. Нужно защитить наших женщин от подобных моральных уродов и извращенцев!

Руслан Шаламов

Член совета движения «Зов народа»

«Дёргает и смотрит на меня»: Извращенец напал на девушку во время пробежки в ижевском парке
«Дёргает и смотрит на меня»: Извращенец напал на девушку во время пробежки в ижевском парке

Напомним, в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина схватил её за ягодицы. Выяснилось, что пострадавших от распускающих руки больше. СМИ пишут, что инциденты с домогательствами в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу. Их проводит один из блогеров, который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства, называя это «телесным тренингом».

Ольга Годуненко
  • Новости
  • СК РФ
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar