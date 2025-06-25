«Защитим наших женщин»: СК просят проверить «гуру секса», по заветам которого мужчины лапают москвичек

В Сети появился очередной инфоцыган, какой-то безмозглый, за которого говорит всё его псевдоним: «гуру секса». Здоровый человек так себя не назовёт. Считаю, что подобные «гуру» представляют реальную угрозу для женщин и могут спровоцировать мужчин на рукоприкладство. Нужно таких персонажей изолировать от общества. Нужно защитить наших женщин от подобных моральных уродов и извращенцев!