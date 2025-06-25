Организатором флешмоба домогательств в центре Москвы оказался «гуру секса» Алекс Лесли

Скандал вокруг московского «секс-коуча», который призвал мужчин не самым лицеприятным способом знакомиться с девушками на улице, набирает обороты. Сейчас жительницы столицы готовят совместное заявление в СК, сообщает SHOT.

Пострадавшие объединяются для обращения в СК. Видео © SHOT

Несколько девушек уже стали жертвами агрессивных домогательств в разных точках Москвы: на Покровке, Тверской, Чистопрудном бульваре и в Китай-городе. «Пикаперы» действовали парами: пока один мужчина хватал жертву за ягодицы, другой снимал это на камеру.

Выяснилось, что за омерзительным «флешмобом» стоит блогер Алекс Лесли, который нескромно именует себя «секс-гуру». При этом он цинично заявляет, что его «подопечные» — это не «нищеброды», а исключительно обеспеченные мужчины, такие как «программисты из офисов» или «робкие трейдеры», якобы стремящиеся научиться общению с противоположным полом.

По словам Лесли, причиной массового негодования стало то, что мужчины «не закончили начатое». По словам «гуру секса», каждую девушку нужно было отвести в уборную и прижаться с ней плотским утехам прямо там.

Обращение Лесли к «ученикам». Видео © Telegram / alexlesleynew