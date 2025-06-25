Организатором флешмоба домогательств в центре Москвы оказался «гуру секса» Алекс Лесли
SHOT: Против организатора «телесных тренингов» Алекса Лесли готовят заявление в СК
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11
Скандал вокруг московского «секс-коуча», который призвал мужчин не самым лицеприятным способом знакомиться с девушками на улице, набирает обороты. Сейчас жительницы столицы готовят совместное заявление в СК, сообщает SHOT.
Пострадавшие объединяются для обращения в СК. Видео © SHOT
Несколько девушек уже стали жертвами агрессивных домогательств в разных точках Москвы: на Покровке, Тверской, Чистопрудном бульваре и в Китай-городе. «Пикаперы» действовали парами: пока один мужчина хватал жертву за ягодицы, другой снимал это на камеру.
Выяснилось, что за омерзительным «флешмобом» стоит блогер Алекс Лесли, который нескромно именует себя «секс-гуру». При этом он цинично заявляет, что его «подопечные» — это не «нищеброды», а исключительно обеспеченные мужчины, такие как «программисты из офисов» или «робкие трейдеры», якобы стремящиеся научиться общению с противоположным полом.
По словам Лесли, причиной массового негодования стало то, что мужчины «не закончили начатое». По словам «гуру секса», каждую девушку нужно было отвести в уборную и прижаться с ней плотским утехам прямо там.
Обращение Лесли к «ученикам». Видео © Telegram / alexlesleynew
Секс-коуч Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) активно продвигает свой «телесный тренинг», обещая мужчинам кардинальное преображение их скучного и однообразного существования. Пока его клиенты ищут путь к новой жизни, пострадавшие девушки встали на тропу справедливости.
Напомним, что в Москве девушка подала заявление в полицию в связи с домогательствами в центре города. Вскоре выяснилось, что количество жертв аналогичных непристойных действий возросло.Эти инциденты были связаны с курсами по пикапу, которые организует блогер, позиционирующий себя как «гуру секса и соблазнения». Сначала его имя было неизвестно, теперь же выяснилось, что это блогер Лесли. Он, по сути, открыто подстрекает мужчин к поступкам, квалифицируемым как домогательства, именуя это «телесным тренингом». Ранее в СК обратились активисты движения «Зов народа» — они потребовли проверить блогера, называющего себя «гуру секса». Позднее с требованием проверить пикапов в компетентные органы обратилась Екатерина Мизулина.