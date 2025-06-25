«Попытка посеять раздор»: Муфтий Москвы опроверг сообщения о курсах по многожёнству

Незадолго до этого в Москве появились листовки, рекламирующие данные курсы, и жители города начали делиться их фотографиями в Сети. Аляутдинов же предостерёг россиян от участия в этих мероприятиях, назвав их провокацией.

Ранее Life.ru писал о других шокирующих курсах. После того как в московскую полицию поступило заявление от девушки о том, что в центре города неизвестный мужчина схватил её за ягодицы, стало известно о множестве аналогичных случаев. СМИ связывают эти инциденты с деятельностью так называемых «пикап-тренингов», проводимых блогером в столичном регионе. Этот самопровозглашённый «гуру секса и соблазнения» открыто призывает представителей сильного пола к совершению действий, которые по своей сути являются домогательствами, цинично называя их «телесным тренингом».