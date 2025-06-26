Попался, который хватался: Какой срок грозит главарю секты пикаперов Лесли, который учил лапать россиянок

Алекс Лесли, то есть Александр Кириллов, не появлялся в новостях с 2019 года. Тогда его сайт заблокировал Роскомнадзор — и блогер по пикапу пропал. Ему было от чего скрываться: Кириллов оказался замешанным в масштабный скандал с эскортницей Настей Рыбкой. Спустя 6 лет Алекс Лесли снова на радарах правоохранительных органов и, кажется, понесёт суровое наказание. В материале расскажем, кто это вообще такой, как он организовал флешмоб с сексуальными домогательствами в Москве, какой срок ему грозит и кто вообще ходит на эти тренинги. А также подумаем, почему аудитория Сашеньки Кириллова настолько подвержена дурному влиянию, что органам пришлось ради него соединить две статьи УК РФ.

Биография Алекса Лесли

По дате рождения Алекс Лесли принадлежит к поколению миллениалов, наиболее ранней его части. Вместо телеканала «2x2» они развлекались пикапом. Фото © qiwiq

Алекс Лесли — это «пикаперское» имя обычного белоруса из Витебска, Александра Кириллова. Вернее, не совсем обычного — с середины нулевых он ведёт секс-тренинги, на которые ходят те, кто может себе это позволить и хочет раскрепоститься. Его семинары «вживую» мало чем отличаются от оргии, последователи называют слегка потасканного 43-летнего мужчину «великим гуру соблазнения».

Детство и семья Алекса Лесли

Кто такой Алекс Лесли? Александр Кириллов — это довольно яркий пример сексуализированной сверхкомпенсации от человека, который много лет не вылезал из «френдзон». Фото © qiwiq

Александр Кириллов родился в Витебске 9 января 1982 года. С фотографии на нас смотрит тщедушный очкарик в кимоно — таким запомнили будущего Алекса Лесли одноклассницы и одногруппницы, которые так никогда ему и не «дали». Кстати, семья Саши была вполне благополучной: Кирилловы принадлежали к сословию технической интеллигенции. Отец будущего пикапера отучился на мехмате МГУ и не мог представить свою жизнь без науки.

Но для Кириллова-младшего жизнь в Витебске была пыткой. Он рассказал это сам, но мог и не рассказывать: те, кто видел это фото с секции айкидо, и так уже догадались. Судя по всему, жизнь Саши в Витебске была наполнена сексуальной фрустрацией, издевательствами от одноклассников-гопников и одиночеством. Ссоры с отцом насчёт будущего не помогали. Будущий Алекс Лесли тянулся к иностранным языкам, но папа, хороший друг Григория Перельмана, настаивал на технической специальности.

Образование Алекса Лесли

Скрепя сердце, Кириллов поступил на мехмат МГУ. Первый курс прошёл для него спокойно — папа завёл бизнес и смог помочь Саше с деньгами. Второй курс уже не был таким лёгким — Алексу Лесли пришлось «вкатиться в айти». Он устроился тестировщиком в профильную фирму. Работать айтишником Саше не понравилось. Он был молод, гормоны играли, а девушки, судя по всему, даже несмотря на прибыльную профессию, не обращали на него внимания. Возможно, уже тогда Лесли стал развивать свои навыки сексуальных домогательств.

По собственному признанию, во время обучения на мехмате Саша работал, учился, ходил на айкидо и соблазнял девушек. Он говорит, успешно, но что-то заставляет в этом сомневаться. Сами подумайте: на дворе 2002 год, молодой человек носит роговые очки и учится на математика... Кажется, в то время идеал альфа-самца выглядел совсем по-другому. Например, как актёры из сериала «Бригада». Поэтому параллельно с мехматом начал получать другое образование: пошёл на тренинги по пикапу. После «ловелас» увлёкся психологией и стал думать, что сможет заполучить любую девушку. Эта уверенность переросла в безудержную писанину. Алекс Лесли стал автором множества книг.

Личная жизнь Алекса Лесли

Личная жизнь гуру секса и пикапера Алекса Лесли: по собственному признанию, он женился в юности на внучке учёного. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11

Впрочем, личную жизнь Александр Кириллов смог себе устроить даже во время обучения на мехмате. По собственным словам, он был женат на Юлианне, внучке учёного, который придумал дисциплину «продовольственная безопасность». Но жена быстро ему наскучила, Кириллов завёл постоянную любовницу, а потом развёлся. Следующая информация о значимой женщине в жизни Лесли появляется только в 2018 году. Этой женщиной была скандальная эскорт-модель Настя Рыбка. Сейчас, по сведениям из открытых источников, его женой является Кристина Шереметьева. Хотя сам Лесли неоднократно говорил своей аудитории, что никогда не женится, потому что Алекс Лесли — это бренд и стиль жизни.

Алекс Лесли и скандальные пикаперские курсы

Алекс Лесли — гуру секса и создатель секты пикаперов. Теперь ему грозит уголовное наказание. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11

Судя по отрывочным сведениям о его биографии, Александр Кириллов посетил свой первый пикап-тренинг где-то между 2000-м и 2003-м годами. Примерно в это же время он, как и любой уважающий себя представитель московской интеллигенции начала нулевых, завёл блог в Интернете. На страницах «ЖЖ» Саша делился своими восхитительными историями о том, как успешно соблазнял девушек. Непонятно, были ли эти посты правдивыми, но аудиторию они «заводили». Подписчики всё прибывали, Лесли уже стали узнавать на улице. И где-то между 2004-м и 2006-м годами он принял взвешенное решение: завести свои собственные курсы пикапа. Скоро они превратились в настоящий фестиваль сексуальных домогательств...

Таким образом мы подходим к очень тяжёлой теме. Общество, жизнь и понятия об отношениях полов в нулевых сильно отличались от того, что принято сейчас. Мужчины могли затаскивать девушек в машины, трогать их за разные места, на плечах заносить в подъезд, «завершать начатое интимом», — и никого не волновало, что девушке такое поведение может не понравиться. Предыдущее предложение — не вымысел, а воспоминания самого Лесли о своих же тренингах тех лет. Аудиторию он описывает так: «Публика на тренинге была разная: стриптизёр, которому хотелось больше зарабатывать; омерзительный женатый дядька, который хотел снимать школьниц; несколько девственников, включая кандидата физико-математических наук». Как сказали бы в Интернете нулевых, nuff said. То есть «сказано уже достаточно».

Байки Алекса Лесли в «ЖЖ» приобрели неплохую популярность. Её стоило монетизировать, поэтому Алекс Лесли выпустил свою первую книгу. В 2006 году его опус «ЖЖизнь без трусов» появился на полках книжных магазинов. В 2008-м появилась книга Алекса Лесли «Новая ЖЖизнь без трусов». В 2009 году мужчина, видимо, наконец-то заработал себе на трусы и по такому случаю выпустил аж два произведения: «Угнать за шестьдесят секунд: секреты успешных знакомств» и «Как проснуться в гостях? или Секреты успешных свиданий». В 2011 году вышла странная книга «Волшебная таблетка», возможно, отсылающая к запрещённым веществам напрямую. В том же году Саша решил, что пора завоёвывать женскую аудиторию не только в постели, но и в литературе. Свой опус он назвал так: «Охота на самца. Выследить, заманить, приручить. Практическое руководство». Последняя партия макулатуры от Алекса Лесли появилась в 2023 году. Книгу он назвал «Снимай трусы».

Сексуальные домогательства в Москве от учеников Алекса Лесли

Секс-флешмоб в Москве в 2025 году: Алекс Лесли сильно просчитался, но так и не понял, в чём и где. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11

В 2020-е годы Алекс Лесли — уже не тот тщедушный студент мехмата. Это загорелый и подтянутый мужчина, на его лице скептики могут заметить следы небольшого косметологического вмешательства. И как раз летом этого года блогер, видимо, решил «тряхнуть стариной» и устроить старый добрый фестиваль сексуальных домогательств как в 2006-м. На официальной странице Алекса Лесли 17 июня 2025 года появилось фото, где около 20 мужчин в одинаковых футболках что-то радостно кричат. Под фото находился текст, начинавшийся со слов «МНОГО СЕКСА В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ, ОНА ДАСТ!» (орфография сохранена). Примерно в то же время в Сети появился видеоролик блогера, где он призывал последователей «снять всех женщин» и утверждал, что каждая «хочет отдаться по правилам, которые у неё в голове».

В этом посте пикапер и призывал своих учеников к сексуальным домогательствам и даже сексуализированному насилию: флешмоб заключался в том, чтобы познакомиться с девушкой в центре Москвы, затащить её куда-то и сразу же приступить к интиму. Кажется, в 2025 году такой план обречён на провал как в центре, так и в отдалённых районах, например Бутово или Саларьево. Но Алекса Лесли и его последователей было не остановить. В итоге десятки молодых мужчин, которых в Интернете 20-х принято называть «инцелами», в июне 2025 года агрессивно хватали девушек и пытались затащить их в подворотни, уборные и прочие укромные места ради заветного интима. Этот флешмоб по соблазнению от Алекса Лесли получил широкую огласку. И оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Что грозит Алексу Лесли за флешмоб с домогательствами

Статьи о сексуальных домогательствах в России нет, но посадить человека за такое преступление можно. Алекс Лесли — прецедент. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11

Алекс Лесли, какой же ему грозит срок? Сначала давайте разберёмся, по какой статье блогера будут судить. В отношении Александра Кириллова Следственный Комитет возбудил дело о «склонении к изнасилованию». Это уголовное дело — важный прецедент, аналогов которому не было ни в Российской империи, ни в СССР, ни в современной России. Илья Русяев, юрист из компании «Русяев и партнёры», объясняет подробности: «Сам факт возбуждения дела, сопровождаемый активными следственными действиями, указывает на переход к применению уголовно-правовых механизмов в сфере, ранее воспринимавшейся преимущественно как этически спорная, но формально незапрещённая».

Теперь такие действия подпадают под конкретные положения уголовного закона, что изменяет правовой статус всей сферы деятельности «пикап-коучей» и формирует судебную практику, в которой акцент делается на защите личной неприкосновенности и предупреждении форм организации, посягающих на неё через цифровые и офлайн-средства. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Получается, теперь сомнительные «пикап-коучи», которые призывают сексуально фрустрированных мужчин проявлять свой потенциал «альфа-самцов» путём применения к женщинам грубой силы, являются преступниками. А ждёт их «спайка» двух статей УК РФ, одна из которых описывает характер действий пикап-коучей (подстрекательство), а другая — характер действий самих пикаперов (изнасилование). Просто так схватить кого-то за ягодицы в центре Москвы уже нельзя, — на дворе 2025 год. Впрочем, ближайшие тренинги Лесли запланированы на 11–13 июля, причём в Москве. Интересно, органы попытаются их пресечь?

Возбуждение уголовного дела против Александра Кириллова связано с квалифицированной юридической оценкой его действий как подстрекательства к совершению преступления против половой неприкосновенности. Он систематически публиковал инструкции, содержащие прямые призывы к совершению противоправных действий сексуального характера. Они сопровождались видеофрагментами с участием мужчин, выполняющих указанные «задания» в публичных местах, что позволило следствию говорить о наличии заранее организованной модели поведения, направленной на грубое нарушение норм уголовного закона. Основное обвинение строится на совокупности положений ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), с перспективой квалификации по совокупности с иными составами. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

«Перспектива квалификации по совокупности с иными составами», — плохой знак для Кириллова. Илья Русяев предполагает, что действия «гуру соблазнения» могут попадать ещё под несколько статей. Слово «изнасилование» в УК РФ встречается только в одной статье — 131-й. По части первой этой статьи Алекса Лесли и будут судить. Но есть нюанс — сам Лесли к девушкам в центре Москвы не приставал. Он призывал к этому своих учеников при помощи ресурса в сети Интернет. Поэтому специально для Лесли в «микс» добавили четвёртую часть 33 статьи. Эта статья отвечает за «склонение» или «подстрекательство» в уголовном деле против Сашеньки Кириллова. Срок Алекса Лесли на «максималках» составит 15 лет тюремного заключения. А ещё — пострадавшие девушки в любой момент могут направить против начальника секты пикапа и его учеников гражданские иски. Трудно поверить, что этот извращенец ещё каких-то семь лет назад хотел стать президентом России.

Где Алекс Лесли сейчас

Сейчас Алекс Лесли судорожно чистит социальные сети, но одновременно выступает с оскорбительными комментариями в отношении пострадавших девушек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlesley11

Алекс Лесли 26 июня 2025 года выступил с комментарием касательно своей причастности к уголовному делу о склонении к изнасилованию. «Секс-гуру» ответил на факт возбуждения против себя уголовного дела по достаточно тяжёлой статье тезисами из поп-психологии. Он сказал: «Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция». Блогер уверен в том, что сам никогда не окажется в этой «жертвенной позиции», — в настоящее время он находится за пределами Российской Федерации.