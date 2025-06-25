«Хайпуги и голодные собаки»: Олеся Малибу призвала наказывать рублём извращенцев-пикаперов

На меня один раз тоже напал подобный мужчина. Я шла спокойно, слушала аудиокнигу в наушниках, он сзади на меня набросился и просто меня облапал за попу. Я просто испугалась, я думала, это какой-то бандит-гопник, что ему вообще от меня надо, какой-то насильник. Я просто вся перепугалась. Считаю, таких нужно наказывать, штрафовать — и уже сразу желание отпадёт этим заниматься.