«Хайпуги и голодные собаки»: Олеся Малибу призвала наказывать рублём извращенцев-пикаперов
Модель Олеся Малибу: Действия учеников «гуру секса» должны наказываться
Олеся Малибу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malibutopp
Известная модель Олеся Малибу в беседе с Life.ru заявила, что тоже была жертвой одного из учеников так называемых секс-тренеров. Она отметила, что такие мужчины ведут себя как «голодные собаки», стремясь лишь к быстрому удовлетворению своих желаний, не задумываясь о том, что за этим стоит. По её мнению, такие действия должны караться по всей строгости закона.
На меня один раз тоже напал подобный мужчина. Я шла спокойно, слушала аудиокнигу в наушниках, он сзади на меня набросился и просто меня облапал за попу. Я просто испугалась, я думала, это какой-то бандит-гопник, что ему вообще от меня надо, какой-то насильник. Я просто вся перепугалась. Считаю, таких нужно наказывать, штрафовать — и уже сразу желание отпадёт этим заниматься.
Модель призналась, что сама посещает тренинги по отношениям и сексу. Однако она не ходит к инфоцыганам и «хайпугам». Тренинги от «гуру секса» не принесут людям счастья, уверена Малибу. А применение административных или уголовных наказаний в отношении подобных мужчин позволит сократить число таких ситуаций.
«На мой взгляд, лучше бы чему-то хорошему учили, вот прекрасные есть видео в Интернете, они набирают большое количество просмотров, где мужчины тоже тренинги проходят, в том числе знакомства с женщинами, они дарят цветы, просто комплименты говорят женщине и снимают её реакцию», — резюмировала Малибу.
Напомним, что девушки в центре Москвы стали жертвами учеников «гуру секса». Мужчинам советовали трогать женщин в общественных местах и снимать это на видео. Некоторые женщины, столкнувшиеся с нежелательным вниманием и домогательствами, обратились в полицию, требуя расследования и привлечения к ответственности лиц, нарушающих закон. Позже стало известно, что за организацией «уроков соблазнения и пикапа» стоит секс-коуч Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). СК уже завёл на него уголовное дело.