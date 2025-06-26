Настя Рыбка пожелала тюрьмы «жопохватам» Алекса Лесли

Блогерша Настя Рыбка (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) прокомментировала историю с москвичами-пикаперами. Ранее девушка являлась ученицей организатора скандальных тренингов Алекса Лесли, называла его «гуру» и «учителем», а себя позиционировала как «охотницу на миллиардеров». Сейчас же она заявила, что это мерзкая история, а самому мастеру знакомств на своих подопечных плевать, он находится не в России.

Рыбка порекомендовала девушкам «снимать на телефон сразу всё, что вызывает дискомфорт», носить в сумочке перцовый баллончик или любое другое средство защиты. Кроме того, в случае домогательств в общественном месте она призвала громко кричать и звать на помощь.

Кроме того, блогерша обратилась к неадекватным мужчинам, посоветовав им представить, что на месте пострадавших девушек могут оказаться их сёстры, дочери или матери. Вся эта ситуация, по словам модели, в целом является мерзкой и переходит границы. В подобных случаях Рыбка также порекомендовала девушкам идти в полицию.