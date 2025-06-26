Настя Рыбка пожелала тюрьмы «жопохватам» Алекса Лесли
Настя Рыбка призвала пострадавших девушек обращаться в полицию и прокуратуру
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexlesley11
Блогерша Настя Рыбка (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) прокомментировала историю с москвичами-пикаперами. Ранее девушка являлась ученицей организатора скандальных тренингов Алекса Лесли, называла его «гуру» и «учителем», а себя позиционировала как «охотницу на миллиардеров». Сейчас же она заявила, что это мерзкая история, а самому мастеру знакомств на своих подопечных плевать, он находится не в России.
Рыбка порекомендовала девушкам «снимать на телефон сразу всё, что вызывает дискомфорт», носить в сумочке перцовый баллончик или любое другое средство защиты. Кроме того, в случае домогательств в общественном месте она призвала громко кричать и звать на помощь.
Кроме того, блогерша обратилась к неадекватным мужчинам, посоветовав им представить, что на месте пострадавших девушек могут оказаться их сёстры, дочери или матери. Вся эта ситуация, по словам модели, в целом является мерзкой и переходит границы. В подобных случаях Рыбка также порекомендовала девушкам идти в полицию.
«Писать ли заявление — мне кажется да. И в прокуратуру при отказе в обычном отделении его принять. Ну и надеемся, что после освещения в СМИ пару жопохватов посадят или побьют, что испугает остальных. Лесли на них (участников «телесных тренингов. — Прим. Life.ru) насрать. Он не в России и ему пофиг», — написала Рыбка в своих соцсетях.
Напомним, ранее в Москве полиция начала расследование после заявления девушки о том, что в центре города её схватили за ягодицы. Позже выяснилось, что это не единичный случай, и появились другие жертвы подобных действий. Как стало известно, эти инциденты связаны с тренингами по пикапу, которые проводит блогер Алекс Лесли, позиционирующий себя как эксперт в вопросах соблазнения. Лесли, по мнению следствия, подстрекает мужчин к действиям, которые могут быть расценены как сексуальные домогательства. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лесли по статье о склонении к изнасилованию.