«Аморально и преступно»: Скандального «секс-гуру» Лесли призвали признать иноагентом
Депутат Иванов призвал признать блогера Лесли иноагентом и запретить его книги
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) необходимо признать иностранным агентом, уверен депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, деятельность «секс-гуру» направлена на «подрыв традиционных ценностей российского общества».
«Его так называемые тренинги и книги пропагандируют откровенно деструктивную идеологию, которая развращает нашу молодёжь и поощряет преступное поведение. Все его книги и пособия должны быть незамедлительно признаны экстремистскими и изъяты из продажи. Это аморально и преступно и должно быть остановлено на законодательном уровне», — заявил парламентарий.
Собеседник NEWS.ru также призвал усилить контроль за деятельностью блогеров, которые создают тренинги по отношениям, являющимися в реальности руководством к совершению преступлений против женщин. Кроме того, депутат указал на необходимость тщательно проверять все организации и лиц, связанные с распространением подобных идей.
«Те, кто зарабатывает на разложении нашего общества, должны нести ответственность. Россия должна защищать свои традиционные ценности от подобных деструктивных явлений», — отметил общественный деятель.
Напомним, ранее в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина схватил её за ягодицы. Нашлись и другие пострадавшие от граждан, распускающих руки. Позже стало известно, что домогательства в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу, которые проводит блогер Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства. В итоге СК возбудил в отношении Лесли дело о склонении к изнасилованию.