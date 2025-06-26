«Аморально и преступно»: Скандального «секс-гуру» Лесли призвали признать иноагентом

Скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) необходимо признать иностранным агентом, уверен депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, деятельность «секс-гуру» направлена на «подрыв традиционных ценностей российского общества».

«Его так называемые тренинги и книги пропагандируют откровенно деструктивную идеологию, которая развращает нашу молодёжь и поощряет преступное поведение. Все его книги и пособия должны быть незамедлительно признаны экстремистскими и изъяты из продажи. Это аморально и преступно и должно быть остановлено на законодательном уровне», — заявил парламентарий.

Собеседник NEWS.ru также призвал усилить контроль за деятельностью блогеров, которые создают тренинги по отношениям, являющимися в реальности руководством к совершению преступлений против женщин. Кроме того, депутат указал на необходимость тщательно проверять все организации и лиц, связанные с распространением подобных идей.