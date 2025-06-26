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26 июня, 12:27

«Аморально и преступно»: Скандального «секс-гуру» Лесли призвали признать иноагентом

Депутат Иванов призвал признать блогера Лесли иноагентом и запретить его книги

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) необходимо признать иностранным агентом, уверен депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, деятельность «секс-гуру» направлена на «подрыв традиционных ценностей российского общества».

«Его так называемые тренинги и книги пропагандируют откровенно деструктивную идеологию, которая развращает нашу молодёжь и поощряет преступное поведение. Все его книги и пособия должны быть незамедлительно признаны экстремистскими и изъяты из продажи. Это аморально и преступно и должно быть остановлено на законодательном уровне», — заявил парламентарий.

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Собеседник NEWS.ru также призвал усилить контроль за деятельностью блогеров, которые создают тренинги по отношениям, являющимися в реальности руководством к совершению преступлений против женщин. Кроме того, депутат указал на необходимость тщательно проверять все организации и лиц, связанные с распространением подобных идей.

«Те, кто зарабатывает на разложении нашего общества, должны нести ответственность. Россия должна защищать свои традиционные ценности от подобных деструктивных явлений», — отметил общественный деятель.

Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы
Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы

Напомним, ранее в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что в центре города мужчина схватил её за ягодицы. Нашлись и другие пострадавшие от граждан, распускающих руки. Позже стало известно, что домогательства в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу, которые проводит блогер Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства. В итоге СК возбудил в отношении Лесли дело о склонении к изнасилованию.

Борис Эльфанд
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