«Газель» с «синтетикой» на 6 млрд рублей задержали во Владимирской области

Таможенники изъяли 1,5 тонны прекурсора, из которого можно изготовить 1,4 тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ФТС Life.ru.

Прекурсоры для производства наркотиков. Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Груз перевозился в «газели», следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области. Жидкость жёлтого цвета находилась в 30 металлических бочках по 50 литров каждая. Экспертиза подтвердила, что это запрещённый к ввозу прекурсор, пригодный для производства наркотиков.

Розничная стоимость изъятого вещества на чёрном рынке могла бы превысить 6,4 млрд рублей.

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.