«Газель» с «синтетикой» на 6 млрд рублей задержали во Владимирской области
ФТС: «Газель» с сырьём для наркотиков на 6 млрд руб. задержали под Владимиром
Прекурсоры для производства наркотиков. Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС
Таможенники изъяли 1,5 тонны прекурсора, из которого можно изготовить 1,4 тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ФТС Life.ru.
Прекурсоры для производства наркотиков. Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС
Груз перевозился в «газели», следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области. Жидкость жёлтого цвета находилась в 30 металлических бочках по 50 литров каждая. Экспертиза подтвердила, что это запрещённый к ввозу прекурсор, пригодный для производства наркотиков.
Розничная стоимость изъятого вещества на чёрном рынке могла бы превысить 6,4 млрд рублей.
«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сотрудники таможни и правоохранительных органов пресекли канал ввоза наркотиков из Средней Азии. В Подмосковье задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в получении крупной партии прекурсора. У него изъяли 24 бочки с этим веществом. Кроме того, в гараже, принадлежащем задержанному, обнаружили еще 34 аналогичные бочки.