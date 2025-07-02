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2 июля, 12:17

Егоза лишила туриста мармеладок с запрещёнкой в Шереметьево

ФТС: В Шереметьево задержали россиянина с наркотическим мармеладом из Бангкока

Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли наркотический мармелад у 38-летнего россиянина, который прилетел из Бангкока (Таиланд). Об этом Life.ru сообщила пресс-служба ФТС России.

Когда пассажир ждал свой багаж, служебная собака по имени Егоза обратила внимание на его чемодан. При проверке вещей в «зелёном» коридоре инспекторы обнаружили прозрачную банку с надписью BUDS, в которой находилась запрещёнка.

Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

«При досмотре его личных вещей на «зелёном» коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 г», — рассказала главный инспектор Шереметьевской таможни Екатерина Пушенкова.

Экспертиза показала, что в этих сладостях содержится тетрагидроканнабинол — наркотик, который запрещён в России. Мужчину задержали, и теперь против него возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

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Ранее сотрудники таможни и правоохранительных органов пресекли канал ввоза наркотиков из Средней Азии. Задержан 42-летний россиянин, получавший 24 бочки с прекурсором для синтетических наркотиков. В гараже в Подмосковье нашли ещё 34 бочки с аналогичным веществом.

Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Анастасия Никонорова
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