Егоза лишила туриста мармеладок с запрещёнкой в Шереметьево

Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли наркотический мармелад у 38-летнего россиянина, который прилетел из Бангкока (Таиланд). Об этом Life.ru сообщила пресс-служба ФТС России.

Когда пассажир ждал свой багаж, служебная собака по имени Егоза обратила внимание на его чемодан. При проверке вещей в «зелёном» коридоре инспекторы обнаружили прозрачную банку с надписью BUDS, в которой находилась запрещёнка.

Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

«При досмотре его личных вещей на «зелёном» коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 г», — рассказала главный инспектор Шереметьевской таможни Екатерина Пушенкова.

Экспертиза показала, что в этих сладостях содержится тетрагидроканнабинол — наркотик, который запрещён в России. Мужчину задержали, и теперь против него возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.