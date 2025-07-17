Российские таможенники за полгода пресекли контрабанду ювелирки на 753,4 млн рублей

За первые шесть месяцев текущего года российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 753,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

В первом полугодии таможенными органами было возбуждено 63 уголовных дела, связанных с незаконным перемещением драгметаллов и ювелирных изделий. Это на 43% больше, чем за тот же период 2024 года (36 дел).

Распределение уголовных дел следующее: 50 дел возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров, а 13 – по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Также за отчётный период было начато 189 дел об административных правонарушениях, из которых 135 связаны с ввозом товаров, а 54 – с их вывозом.

«Контрабандные драгоценности в основном перемещались авиапассажирами. Чаще всего их незаконный ввоз осуществлялся из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозились товары в Китай, Турцию и Монголию. Наибольшее количество нарушений выявлено таможнями столичных аэропортов, а также в Северо-Кавказском и Дальневосточном регионах», — говорится в сообщении ФТС.

Ведомство уточнило, что драгоценные металлы, камни и изделия из них считаются стратегически важными. Крупным размером для них признается стоимость свыше 1 миллиона рублей.