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16 июля, 07:55

Крыша за 47 млн: Водитель автобуса пытался вывезти в Китай 15 слитков золота, серебра и цинка

ФТС: Таможня пресекла контрабанду золота, серебра и цинка на ₽47 млн из РФ в КНР

Автобус с тайником. Обложка © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Автобус с тайником. Обложка © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

В Забайкальске таможенники остановили автобус, на крыше которого был обнаружен тайник с 15 слитками драгоценных металлов стоимостью более 47 миллионов рублей. Водитель намеревался выехать в Китай и утверждал, что ничего не знал о драгоценном грузе. Детали операции приводит пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

В Забайкальске таможенники остановили автобус с тайником со слитками золота. Видео © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

«В ходе осмотра транспортного средства с помощью портального инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили в его верхней части вложение. На крыше автобуса под решётчатым багажником болтами была прикручена прямоугольная балка. При её демонтаже и вскрытии инспекторы извлекли 15 металлических слитков», — уточнили в ведомстве.

Тайник, где были слитки. Фото © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Тайник, где были слитки. Фото © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Изъятые слитки. Фото © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Изъятые слитки. Фото © пресс-служба Дальневосточного таможенного управления

Экспертиза установила, что тринадцать слитков изготовлены кустарным способом из сплава золота массой 5,6 кг и серебра (1 кг), а два – из сплава на основе меди и цинка. Водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Подозреваемому грозит до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

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Ранее попытка обмануть таможню обернулась для импортёра 1320 винтовок крупными неприятностями в Новороссийске. Сотрудники таможенной службы пресекли незаконный ввоз из Турции партии оружия, которую владелец пытался задекларировать как безобидные пневматические винтовки.

Татьяна Миссуми
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