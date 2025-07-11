Более 1300 винтовок пытались ввезти в Россию из Турции под видом пневматики
ФТС: В Новороссийске пресечён незаконный ввоз 1320 винтовок из Турции
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Попытка обмануть таможню обернулась для импортёра 1320 винтовок крупными неприятностями в Новороссийске. Сотрудники таможенной службы пресекли незаконный ввоз из Турции крупной партии оружия, которое владелец груза пытался задекларировать как безобидные пневматические винтовки мощностью до 3 Дж. Об этом представители пресс-службы ФТС рассказали Life.ru.
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Бдительность инспекторов Новороссийского юго-восточного таможенного поста оказалась на высоте: их внимание привлекли неаккуратная переупаковка и отсутствие части маркировки на упаковках. Возникшие сомнения в отношении заявленных характеристик винтовок были развеяны баллистической экспертизой.
Исследование показало, что реальная дульная энергия оружия в несколько раз выше указанной, что позволяет отнести его к категории охотничьего гражданского пневматического оружия. Для ввоза такой продукции на территорию РФ обязательны специальные разрешительные документы от Росгвардии, которых у импортёра не было.
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Теперь юридическому лицу грозит административное наказание по статье 16.3 КоАП РФ, предусматривающее штраф от 50 до 300 тысяч рублей и, возможно, конфискацию всей партии оружия.
Ранее сообщалось, что «газель» с «синтетикой» на 6 млрд рублей задержали во Владимирской области. Жидкость жёлтого цвета находилась в 30 металлических бочках по 50 литров каждая. Экспертиза подтвердила, что это запрещённый к ввозу прекурсор, пригодный для производства наркотиков.