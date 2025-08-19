АвтоВАЗ получит помощь из федерального бюджета
Самарский губернатор Федорищев обсуждает меры поддержки АвтоВАЗа с кабмином
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев активно ищет пути поддержки для «АвтоВАЗа», крупнейшего производителя легковых автомобилей в России, который сейчас столкнулся с серьёзным снижением загрузки мощностей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ходе личных встреч с ключевыми федеральными министрами — труда и социальной защиты Антоном Котяковым, промышленности и торговли Антоном Алихановым, а также финансов Антоном Силуановым — глава региона поднимал вопрос о необходимости оперативной помощи предприятию.
«АвтоВАЗ» — не просто завод, а опора для Самарской области, обеспечивающая занятость порядка 55 тысяч человек. Падение объёмов производства грозит не только экономическим последствиям, но и социальной нестабильностью.
«Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере ещё определяется. Скорее всего в формате 12%», — пояснил Федорищев.
Ранее Life.ru рассказывал, что руководство АвтоВАЗА планирует ввести для работников четырёхдневную рабочую неделю из-за спада на авторынке. Из-за высокой ключевой ставки и ужесточения условий по автокредитам спрос на автомобили существенно снизился.