АвтоВАЗ получит помощь из федерального бюджета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев активно ищет пути поддержки для «АвтоВАЗа», крупнейшего производителя легковых автомобилей в России, который сейчас столкнулся с серьёзным снижением загрузки мощностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе личных встреч с ключевыми федеральными министрами — труда и социальной защиты Антоном Котяковым, промышленности и торговли Антоном Алихановым, а также финансов Антоном Силуановым — глава региона поднимал вопрос о необходимости оперативной помощи предприятию.

«АвтоВАЗ» — не просто завод, а опора для Самарской области, обеспечивающая занятость порядка 55 тысяч человек. Падение объёмов производства грозит не только экономическим последствиям, но и социальной нестабильностью.

«Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере ещё определяется. Скорее всего в формате 12%», — пояснил Федорищев.