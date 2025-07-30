«Чтобы быть успешными»: АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в Белоруссии дешевле, чем в РФ

В Белоруссии автомобили Lada стоят дешевле, чем в России. По словам руководителя продуктового маркетинга компании Сергея Корниенко, это обусловлено другими рыночными условиями и совершенно иной конкуренцией.

«Разные условия, разный рынок. Чтобы быть в Белоруссии успешными, мы начали [соответствующий] уровень цен устанавливать», — рассказал он «Автоновостям дня».

К примеру, цена на Lada Granta Classic'24 в России начинается от 966 000 рублей. В то время как в республике от 881 144 русских рублей. Аналогичная ситуация обстоит и с другими автомобилями производителя. В среднем, разница варьируется от 8,78% до 26,71%.

На цены также может влиять и конкуренция. В особенности с белорусским брендом Belgee, который на родине предлагает не только популярные у россиян кроссоверы X50 и X70, но и седан S50 (аналог Geely Emgrand).