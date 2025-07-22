АвтоВАЗ рассматривает переход на четырёхдневку с осени из-за спада на авторынке
Обложка © Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
С осени заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске могут перейти на сокращённую рабочую неделю. Как сообщили в компании, рассматривается вариант введения четырёхдневки с 29 сентября — решение будет зависеть от итогов анализа рыночной ситуации.
Причиной возможных изменений называют сложную обстановку на российском авторынке: высокий уровень ключевой ставки и ужесточение условий по автокредитам существенно сдерживают спрос на машины.
При этом автопроизводитель заверил, что продолжит работу над запуском новых моделей и стимулированием продаж. Все социальные обязательства перед сотрудниками будут исполнены в полном объёме согласно коллективному договору.
Простои на «АвтоВАЗе» — не редкость: компания уже несколько раз за последние годы переходила на сокращённый график работы или временно приостанавливала производство. Такие меры обычно связаны с кризисами на авторынке, перебоями в поставках компонентов или падением потребительского спроса. Несмотря на это, предприятие старается минимизировать последствия для сотрудников, сохраняя часть заработка и социальные гарантии.
Ранее Life.ru сообщал, что в день своего 59-летия «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж новой модели Lada Iskra, представленного в трёх вариантах: седан, универсал и универсал SW Cross. Как говорят конструкторы, там более 90% российских деталей.