АвтоВАЗ рассматривает переход на четырёхдневку с осени из-за спада на авторынке

С осени заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске могут перейти на сокращённую рабочую неделю. Как сообщили в компании, рассматривается вариант введения четырёхдневки с 29 сентября — решение будет зависеть от итогов анализа рыночной ситуации.

Причиной возможных изменений называют сложную обстановку на российском авторынке: высокий уровень ключевой ставки и ужесточение условий по автокредитам существенно сдерживают спрос на машины.

При этом автопроизводитель заверил, что продолжит работу над запуском новых моделей и стимулированием продаж. Все социальные обязательства перед сотрудниками будут исполнены в полном объёме согласно коллективному договору.

Простои на «АвтоВАЗе» — не редкость: компания уже несколько раз за последние годы переходила на сокращённый график работы или временно приостанавливала производство. Такие меры обычно связаны с кризисами на авторынке, перебоями в поставках компонентов или падением потребительского спроса. Несмотря на это, предприятие старается минимизировать последствия для сотрудников, сохраняя часть заработка и социальные гарантии.