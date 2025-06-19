Артемий Лебедев в беседе с Life.ru предположил, чем вдохновлялись создатели новой Lada Azimut

Дизайнер Артемий Лебедев в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2025 высказал мнение, что создатели новой Lada Azimut вдохновлялись не природой, а китайским автопромом. По его словам, отечественная новинка очень сильно похожа именно на представителя Китая.