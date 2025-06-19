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19 июня, 12:38

Артемий Лебедев в беседе с Life.ru предположил, чем вдохновлялись создатели новой Lada Azimut

Артемий Лебедев: Создатели новой Lada Azimut вдохновлялись китайским автопромом

Lada Azimut. Фото © Life.ru

Lada Azimut. Фото © Life.ru

Дизайнер Артемий Лебедев в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2025 высказал мнение, что создатели новой Lada Azimut вдохновлялись не природой, а китайским автопромом. По его словам, отечественная новинка очень сильно похожа именно на представителя Китая.

Артемий Лебедев – о дизайне новой Lada Azimut. Видео © Life.ru

Флагман по лояльной цене: Что известно о новом кроссовере Lada Azimut
Флагман по лояльной цене: Что известно о новом кроссовере Lada Azimut

Ранее Life.ru писал, что российский автогигант «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Это произошло на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями. Создатели признались, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы — разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор.

Александра Вишнякова
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