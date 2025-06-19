Артемий Лебедев в беседе с Life.ru предположил, чем вдохновлялись создатели новой Lada Azimut
Артемий Лебедев: Создатели новой Lada Azimut вдохновлялись китайским автопромом
Lada Azimut. Фото © Life.ru
Дизайнер Артемий Лебедев в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ-2025 высказал мнение, что создатели новой Lada Azimut вдохновлялись не природой, а китайским автопромом. По его словам, отечественная новинка очень сильно похожа именно на представителя Китая.
Артемий Лебедев – о дизайне новой Lada Azimut. Видео © Life.ru
Ранее Life.ru писал, что российский автогигант «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Это произошло на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями. Создатели признались, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы — разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор.