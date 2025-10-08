Владельцы ещё одной модели Lada жалуются на «‎взбесившийся» руль вслед за Vesta

Новые владельцы Lada Largus столкнулись с проблемами в рулевом управлении – баранка закусывает, затягивает или подтупливает. Чаще всего проблемы у машин 2025 года выпуска с пробегом 5000-10000 км проявляются с наступлением холодов, особенно по утрам, пока автомобиль и гидроусилитель не прогрелись, сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы новых Lada Largus массово жалуются на проблемы с рулевым управлением. Видео © Telegram / Mash

Дилеры, заваленные жалобами, перенаправляют автовладельцев на завод «АвтоВАЗ», где рекомендуют заменить жидкость гидроусилителя руля (ГУР) на более вязкую. Однако по словам владельцев, это приносит незначительный эффект. Далее автомобилистам предлагают продолжать эксплуатацию, наблюдать за ситуацией и сообщать о проблемах.

Национальная Ассоциация Специалистов (НАС) сообщила, что направила официальное письмо в «АвтоВАЗ» с просьбой проверить качество компонентов, а также в Росстандарт с целью инициирования отзывной кампании, если это потребуется.

«Статистика гарантийных обращений по всем вопросам, связанным с рулевым управлением Largus, носит единичный характер. Спорные случаи отрабатываются на базе дилеров с вовлечением представителей компании», — рассказали в «АвтоВАЗе».

Особую тревогу у водителей вызывает недавний инцидент с Lada Vesta, сошедшей с трассы из-за «‎взбесившегося» руля. ДТП случилось во Владимирской области, хозяйка авто получила серьёзную травму позвоночника. При этом на горячую линию бренда не поступало никаких обращений, связанных с проблемой руля.