АвтоВАЗ заявил об отказе владельца попавшей в ДТП Vesta дать доступ к машине

Владелец Lada Vesta, попавшей в серьёзное ДТП во Владимирской области, отказался сотрудничать с техническими специалистами АвтоВАЗа и не допустил их к автомобилю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия. Специалисты готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля», — говорится в сообщении.

Авария произошла в сентябре 2025 года во Владимирской области. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать блокирование руля во время движения. В результате аварии водитель Lada Vesta получил серьёзную травму позвоночника. В АвтоВАЗе отметили, что после сообщений в СМИ и телеграм-каналах компания провела собственную проверку и попыталась связаться с владельцем автомобиля. По данным пресс-службы, контактный номер был найден по документам при покупке машины.

Однако владелец отказался продолжать диалог и не предоставил доступ к автомобилю для технического осмотра. В компании подчеркнули, что заинтересованы в полном расследовании причин аварии, действуют исключительно в правовом поле и находятся в контакте с органами ГАИ, ведущими расследование.