АвтоВАЗ заявил об отказе владельца попавшей в ДТП Vesta дать доступ к машине
АвтоВАЗ: Владелец с заклинившим рулём Lada Vesta не идёт на диалог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark
Владелец Lada Vesta, попавшей в серьёзное ДТП во Владимирской области, отказался сотрудничать с техническими специалистами АвтоВАЗа и не допустил их к автомобилю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия. Специалисты готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля», — говорится в сообщении.
Авария произошла в сентябре 2025 года во Владимирской области. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать блокирование руля во время движения. В результате аварии водитель Lada Vesta получил серьёзную травму позвоночника. В АвтоВАЗе отметили, что после сообщений в СМИ и телеграм-каналах компания провела собственную проверку и попыталась связаться с владельцем автомобиля. По данным пресс-службы, контактный номер был найден по документам при покупке машины.
Однако владелец отказался продолжать диалог и не предоставил доступ к автомобилю для технического осмотра. В компании подчеркнули, что заинтересованы в полном расследовании причин аварии, действуют исключительно в правовом поле и находятся в контакте с органами ГАИ, ведущими расследование.
Ранее появились данные, что на АвтоВАЗе ввели новые трудовые соглашения, которые привели к значительному снижению доходов сотрудников — с 100–120 до 45–50 тысяч рублей. Такое резкое снижение зарплат вынудило многих работников искать новую работу, не дожидаясь окончания отпуска, писали журналисты. Впрочем, председатель профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев публично опроверг эти сведения.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.