1 октября, 09:29

Профсоюз АвтоВАЗа опроверг слухи о массовых увольнениях из-за понижения зарплат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Председатель профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев официально опроверг распространившиеся сообщения о массовых увольнениях на предприятии.

«Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается (на работу. — Прим. Life.ru.)», — объяснил Зайцев в ходе беседы с корреспондентом РИА «Новости».

Ранее появились данные, что на АвтоВАЗе ввели новые трудовые соглашения, которые привели к значительному снижению доходов сотрудников. Вместо прежней зарплаты в 100-120 тысяч рублей сотрудники теперь получают 45-50 тысяч рублей из-за отмены премий и оплаты переработок. Многие работники начали искать новую работу ещё во время отпуска. После летних каникул компания столкнулась с массовыми увольнениями — сотрудники переходят в такси, курьерские службы и на оборонные предприятия, писали СМИ.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

