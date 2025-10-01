Профсоюз АвтоВАЗа опроверг слухи о массовых увольнениях из-за понижения зарплат

Ранее появились данные, что на АвтоВАЗе ввели новые трудовые соглашения, которые привели к значительному снижению доходов сотрудников. Вместо прежней зарплаты в 100-120 тысяч рублей сотрудники теперь получают 45-50 тысяч рублей из-за отмены премий и оплаты переработок. Многие работники начали искать новую работу ещё во время отпуска. После летних каникул компания столкнулась с массовыми увольнениями — сотрудники переходят в такси, курьерские службы и на оборонные предприятия, писали СМИ.