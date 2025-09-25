Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:17

АвтоВАЗ ответил на слухи о резком падении производства Lada Largus

АвтоВАЗ опроверг слухи о сокращении выпуска Lada Largus в Ижевске

Обложка © Егор Алеев/ТАСС

Обложка © Егор Алеев/ТАСС

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о двукратном сокращении выпуска Lada Largus на ижевском заводе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о переходе предприятия на четырёхдневку и снижении плана производства. В пресс-службе компании это назвали фейком.

«Давайте «на берегу» посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет… таким же», — отметили в «АвтоВАЗе».

Там уточнили, что месячный план производства Largus в октябре даже выше сентябрьского — на несколько десятков машин. А сравнение с показателями четырёхлетней давности и другими моделями компания сочла некорректным.

Что сейчас известно о производстве Lada

  • Lada Largus продолжает выпускаться в Ижевске в полном объёме.
  • Месячные планы по производству в октябре выше сентябрьских.
  • Спрос на Largus остаётся стабильным: модель востребована как у семейных покупателей, так и у корпоративных клиентов.
  • Экспортные поставки: часть автомобилей направляется в страны СНГ.
  • Ассортимент: параллельно «АвтоВАЗ» расширяет линейку моделей в Тольятти, включая Granta и Vesta NG.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

АвтоВАЗ тихо свернул производство Lada Aura из-за низкого спроса, пишут СМИ
АвтоВАЗ тихо свернул производство Lada Aura из-за низкого спроса, пишут СМИ
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Новости экономики
  • Авто
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar