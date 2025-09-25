АвтоВАЗ ответил на слухи о резком падении производства Lada Largus
АвтоВАЗ опроверг слухи о сокращении выпуска Lada Largus в Ижевске
Обложка © Егор Алеев/ТАСС
«АвтоВАЗ» опроверг слухи о двукратном сокращении выпуска Lada Largus на ижевском заводе.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о переходе предприятия на четырёхдневку и снижении плана производства. В пресс-службе компании это назвали фейком.
«Давайте «на берегу» посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет… таким же», — отметили в «АвтоВАЗе».
Там уточнили, что месячный план производства Largus в октябре даже выше сентябрьского — на несколько десятков машин. А сравнение с показателями четырёхлетней давности и другими моделями компания сочла некорректным.
Что сейчас известно о производстве Lada
- Lada Largus продолжает выпускаться в Ижевске в полном объёме.
- Месячные планы по производству в октябре выше сентябрьских.
- Спрос на Largus остаётся стабильным: модель востребована как у семейных покупателей, так и у корпоративных клиентов.
- Экспортные поставки: часть автомобилей направляется в страны СНГ.
- Ассортимент: параллельно «АвтоВАЗ» расширяет линейку моделей в Тольятти, включая Granta и Vesta NG.
Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.