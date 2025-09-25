АвтоВАЗ ответил на слухи о резком падении производства Lada Largus

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о двукратном сокращении выпуска Lada Largus на ижевском заводе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о переходе предприятия на четырёхдневку и снижении плана производства. В пресс-службе компании это назвали фейком.

«Давайте «на берегу» посмотрим на цифры. Ежедневный план выпуска в сентябре составлял 151 автомобиль, а вот в октябре он вдруг станет… таким же», — отметили в «АвтоВАЗе».

Там уточнили, что месячный план производства Largus в октябре даже выше сентябрьского — на несколько десятков машин. А сравнение с показателями четырёхлетней давности и другими моделями компания сочла некорректным.

Что сейчас известно о производстве Lada

Lada Largus продолжает выпускаться в Ижевске в полном объёме.

Месячные планы по производству в октябре выше сентябрьских.

Спрос на Largus остаётся стабильным: модель востребована как у семейных покупателей, так и у корпоративных клиентов.

Экспортные поставки: часть автомобилей направляется в страны СНГ.

: часть автомобилей направляется в страны СНГ. Ассортимент: параллельно «АвтоВАЗ» расширяет линейку моделей в Тольятти, включая Granta и Vesta NG.