23 сентября, 06:04

АвтоВАЗ тихо свернул производство Lada Aura из-за низкого спроса, пишут СМИ

Mash: АвтоВАЗ остановил выпуск Lada Aura в июле из-за низкого спроса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

АвтоВАЗ прекратил производство бизнес-седана Lada Aura в июле — интерес к модели оказался слишком низким, утверждает Mash. По его данным, начала года продали всего 792 машины. Автомобиль выпускался на линии Vesta и предлагался в двух версиях: premier (от 2,6 млн рублей) и status (от 2,8 млн). Разница заключалась в кожаном салоне, увеличенных колёсах и запасном колесе вместо «докатки».

Как пишет телеграм-канал, большая часть покупателей — частные клиенты (53%), остальное пришлось на юридические лица, в том числе корпоративные парки. Однако и они не проявили особого энтузиазма: владельцы жаловались на шум в салоне, сбои электроники, проблемы с тормозной системой и вариатором. Дополнительно отпугивала цена — от 2,6 миллиона рублей, причём даже без климат-контроля, говорится в публикации.

Даже в регионах с максимальными продажами — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остались нереализованные автомобили, пишет Mash. По планам до конца 2024 года должны были собрать 3 тысячи машин, а в 2025-м — ещё 8 тысяч, но дилеры оценивают фактический выпуск лишь в 5–6 тысяч экземпляров. При этом, отмечает телеграм-канал, в АвтоВАЗе утверждают, что никаких проблем с производством нет, а выпуск Aura ведётся «в объёмах, необходимых рынку».

АвтоВАЗ запустил бесплатную кампанию по устранению блокировки руля на Lada Vesta
Ранее «Автоваз» объявил добровольный отзыв 14 тысяч автомобилей Lada Travel, реализованных с октября 2021-го по ноябрь 2023 года. Владельцам машин предложили бесплатно установить блок управления системой экстренного вызова, сообщили в Росстандарте.

