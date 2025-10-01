Сотрудники массово уходят из АвтоВАЗа в таксисты и курьеры из-за понижения зарплат вдвое

Летом работников АвтоВАЗа обязали подписать допсоглашения: официально — новая система работы, фактически — урезание выплат. Премий и переработок больше нет, и доходы многих рухнули с 100–120 тысяч до 45–50. Об этом пишет Mash со ссылкой на бывшего сотрудника автоконцерна.

Часть людей не стала ждать и уже во время отпуска подыскивала другую работу — рынок труда переполнен, но альтернативы всё равно кажутся привлекательнее. В первые рабочие дни после каникул в компании разгребали десятки заявлений сотрудников об увольнении. Люди ушли работать в такси, курьерские службы и на оборонные предприятия.

Процедура не так проста, как может показаться, ведь заявления директор подписывает лишь по пятницам, а на разговоры с увольняющимися собирают целую комиссию замов, которая уговаривает остаться обещаниями повышения или улучшения условий.

«Приходишь, сидит директор и до дюжины замов. Спрашивают, почему уходишь, уговаривают остаться. В первый же день после отпуска я насчитал около десяти человек с заявлениями — и это только в нашем подразделении», — сказал один из работников.