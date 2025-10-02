У АвтоВАЗа нет данных о ДТП под Владимиром из-за блокировки руля Lada Vesta

АвтоВАЗ не располагает данными о дорожном происшествии из-за заклинившего руля Lada Vesta, в результате которого якобы пострадала водитель. На горячую линию бренда не поступало обращений, связанных с описанной ситуацией, сообщила пресс-служба производителя «Известиям».

Поводом для комментария автопроизводителя послужила информация об аварии во Владимирской области. Автоблогер и юрист Александр Шумский утверждает, что водительница Lada Vesta получила серьёзную травму позвоночника, а причиной вылета машины с дороги мог стать заблокировавшийся на ходу рулевой механизм. Он также публиковал фото разбитой машины.

Фото © Телеграм / Александр Шумский

«Lada не получала в свой адрес никаких обращений по поводу похожей ситуации. Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли, однако на фото, которые публикуются в сети, автомобиль представлен со снятыми государственными регистрационными знаками. Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных преждевременных выводов и обвинений», — сказали в компании.