У АвтоВАЗа нет данных о ДТП под Владимиром из-за блокировки руля Lada Vesta
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amir Photо
АвтоВАЗ не располагает данными о дорожном происшествии из-за заклинившего руля Lada Vesta, в результате которого якобы пострадала водитель. На горячую линию бренда не поступало обращений, связанных с описанной ситуацией, сообщила пресс-служба производителя «Известиям».
Поводом для комментария автопроизводителя послужила информация об аварии во Владимирской области. Автоблогер и юрист Александр Шумский утверждает, что водительница Lada Vesta получила серьёзную травму позвоночника, а причиной вылета машины с дороги мог стать заблокировавшийся на ходу рулевой механизм. Он также публиковал фото разбитой машины.
Фото © Телеграм / Александр Шумский
«Lada не получала в свой адрес никаких обращений по поводу похожей ситуации. Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли, однако на фото, которые публикуются в сети, автомобиль представлен со снятыми государственными регистрационными знаками. Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных преждевременных выводов и обвинений», — сказали в компании.
Ранее появились данные, что на АвтоВАЗе ввели новые трудовые соглашения, которые привели к значительному снижению доходов сотрудников — с 100–120 до 45–50 тысяч рублей. Такое резкое снижение зарплат вынудило многих работников искать новую работу, не дожидаясь окончания отпуска, писали журналисты. Впрочем, председатель профсоюза «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев публично опроверг эти сведения.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.