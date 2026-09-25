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Опубликовано 25 сентября, 13:12

Алиханов сел за руль новой Lada Azimut сразу после запуска конвейера

Глава Минпромторга Алиханов провёл тест-драйв кроссовера Lada Azimut

Обложка © ТАСС/Егор Алеев

Обложка © ТАСС/Егор Алеев

Глава Минпромторга России Антон Алиханов провёл тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut после церемонии запуска его серийного производства.

Для поездки министру предоставили Lada Azimut белого цвета. Сначала Алиханов осмотрел салон автомобиля, после чего сам сел за руль и проехался на кроссовере.

Lada Azimut — новая модель «АвтоВАЗа». Впервые автомобиль представили на Петербургском международном экономическом форуме год назад.

Кроссовер создан на платформе Vesta. Серийное производство Azimut стартовало 25 сентября на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Продажи новой модели должны начаться до конца 2026 года.

АвтоВАЗ вывел новые версии Lada Azimut на испытания: Что изменится в кроссовере
АвтоВАЗ вывел новые версии Lada Azimut на испытания: Что изменится в кроссовере

Ранее Life.ru сообщал о старте серийного производства Lada Azimut. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском модели и подчеркнул, что кроссовер является полностью отечественной разработкой.

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Милена Скрипальщикова
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