Алиханов сел за руль новой Lada Azimut сразу после запуска конвейера

Глава Минпромторга России Антон Алиханов провёл тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut после церемонии запуска его серийного производства.

Для поездки министру предоставили Lada Azimut белого цвета. Сначала Алиханов осмотрел салон автомобиля, после чего сам сел за руль и проехался на кроссовере.

Lada Azimut — новая модель «АвтоВАЗа». Впервые автомобиль представили на Петербургском международном экономическом форуме год назад.

Кроссовер создан на платформе Vesta. Серийное производство Azimut стартовало 25 сентября на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Продажи новой модели должны начаться до конца 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал о старте серийного производства Lada Azimut. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с запуском модели и подчеркнул, что кроссовер является полностью отечественной разработкой.