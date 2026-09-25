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Опубликовано 25 сентября, 10:19

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного выпуска Lada Azimut

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с началом серийного производства нового кроссовера Lada Azimut. Глава государства подчеркнул, что автомобиль является полностью отечественной разработкой.

«Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление её позиций и рост конкурентоспособности», — заявил Путин.

По словам президента, создание новой модели стало результатом совместной работы конструкторов, инженеров, дизайнеров и специалистов других профессий. Запуск Azimut он также назвал подтверждением значительного индустриального и технологического потенциала «АвтоВАЗа».

Путин выразил надежду, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, ориентируясь на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надёжности и безопасности автомобилей.

Глава государства пожелал коллективу предприятия новых достижений, удачи и реализации перспективных проектов, которые получат признание клиентов и партнёров.

АвтоВАЗ превратил мем «Можно, а зачем?» в товарный знак
АвтоВАЗ превратил мем «Можно, а зачем?» в товарный знак

Ранее Life.ru сообщал, что серийное производство Lada Azimut стартует 25 сентября. К этому моменту «АвтоВАЗ» уже выпустил несколько сотен тестовых и товарных машин, а начало продаж кроссовера запланировано до конца 2026 года.

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Милена Скрипальщикова
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