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Опубликовано 10 сентября, 13:46

АвтоВАЗ превратил мем «Можно, а зачем?» в товарный знак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

АвтоВАЗ зарегистрировал фразу «Можно, а зачем?» как товарный знак. Реплика принадлежит директору по продуктам и программам компании Олегу Груненкову.

Фраза прозвучала в интервью блогеру Амирану Сардарову. Груненкова спросили, может ли АвтоВАЗ создать автомобиль уровня BMW. Топ-менеджер ответил: «Можно, а зачем?»

Ответ быстро разошёлся по соцсетям и стал мемом. Вскоре фразу начали печатать на одежде, наклейках и других товарах. АвтоВАЗ подал заявку в Роспатент 17 февраля 2026 года. Знак охватывает широкий перечень товаров и услуг. Среди них автомобили и запчасти, одежда, игрушки, печатная продукция, напитки, реклама и телекоммуникационные услуги. Также бренд можно будет использовать в рекламе, съёмках фильмов и шоу-программ.

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Ранее Life.ru рассказывал о старте продаж обновлённой Lada Niva Legend. АвтоВАЗ вывел на рынок внедорожник с новым двигателем, оцинкованными элементами кузова и водительской подушкой безопасности. Цены на обновлённую модель начинаются от 1,2 миллиона рублей.

Больше новостей о российских машинах, новых моделях и автомобильном рынке — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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