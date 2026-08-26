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Регион
26 августа, 15:16

«АвтоВаз» опроверг перенос старта массового выпуска Lada Azimut на 2027 год

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

До конца 2026 года «АвтоВаз» соберёт несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в следующем году их выпуск вырастет до нескольких десятков тысяч машин. Об этом сообщил сам производитель в мессенджере «Макс», опровергнув информацию о задержке массового производства новинки.

По плану завода в 2026 году с конвейера сойдёт несколько тысяч товарных Azimut, а на 2027 год намечен выпуск уже нескольких десятков тысяч автомобилей. Позже в пресс-службе уточнили, что в следующем году рассчитывают собрать более 20 тысяч новых кроссоверов.

Lada Azimut впервые показали публике на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Кроссовер построен на платформе Vesta. На старте продаж он получит доработанные моторы собственной разработки: агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра выдают 120 и 132 лошадиные силы.

Серийную сборку модели планируют начать в сентябре, а в продажу автомобиль поступит в четвёртом квартале этого года.

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А ранее глава «АвтоВаза» Максим Соколов на ПМЭФ говорил, что продажи Lada Azimut в России стартуют в конце 2026 года. По его словам, уже в следующем квартале кроссовер поставят на промышленный конвейер, а в дилерские центры он приедет в четвёртом квартале. Тогда же напоминалось, что новинку впервые представили на форуме в 2025 году.

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Вероника Бакумченко
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