АвтоВАЗ вывел новые версии Lada Azimut на испытания: Что изменится в кроссовере
АвтоВАЗ начал испытывать Lada Azimut с турбомотором и гибридной установкой
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«АвтоВАЗ» начал испытывать будущие модификации кроссовера Lada Azimut с турбированным мотором и гибридной силовой установкой. Об этом во время запуска производства модели сообщил глава компании Максим Соколов.
«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» — с турбомотором и гибридной силовой установкой», — рассказал он.
По словам Соколова, эти машины станут основой для дальнейшего развития перспективного модельного ряда Lada. Глава «АвтоВАЗа» отдельно подчеркнул высокий уровень локализации автомобилей марки.
АвтоВАЗ готовит для нового кроссовера Lada Azimut две более мощные модификации — турбированную и гибридную. До конца 2026 года компания намерена собрать прототипы версии со 150-сильным турбомотором и классическим гидромеханическим автоматом, а после испытаний и оценки спроса такая машина может пойти в серию в 2027 году. Параллельно разработан прототип полноприводного последовательного гибрида с силовой установкой мощностью 290 кВт, или около 390 л.с.: заявленный разгон до 100 км/ч составляет 5,7 секунды, запас хода — до 1,1 тыс. км. Прототип гибридного Azimut 25 сентября был представлен совету директоров АвтоВАЗа, однако решение о его серийном производстве пока не принято. Серийный выпуск обычного Lada Azimut стартовал в Тольятти 25 сентября: на первом этапе кроссовер получит атмосферные моторы 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., а продажи модели планируется начать в четвёртом квартале.
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