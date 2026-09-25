АвтоВАЗ вывел новые версии Lada Azimut на испытания: Что изменится в кроссовере

АвтоВАЗ готовит для нового кроссовера Lada Azimut две более мощные модификации — турбированную и гибридную. До конца 2026 года компания намерена собрать прототипы версии со 150-сильным турбомотором и классическим гидромеханическим автоматом, а после испытаний и оценки спроса такая машина может пойти в серию в 2027 году. Параллельно разработан прототип полноприводного последовательного гибрида с силовой установкой мощностью 290 кВт, или около 390 л.с.: заявленный разгон до 100 км/ч составляет 5,7 секунды, запас хода — до 1,1 тыс. км. Прототип гибридного Azimut 25 сентября был представлен совету директоров АвтоВАЗа, однако решение о его серийном производстве пока не принято. Серийный выпуск обычного Lada Azimut стартовал в Тольятти 25 сентября: на первом этапе кроссовер получит атмосферные моторы 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., а продажи модели планируется начать в четвёртом квартале.