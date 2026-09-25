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Регион
Опубликовано 25 сентября, 13:04

АвтоВАЗ вывел новые версии Lada Azimut на испытания: Что изменится в кроссовере

АвтоВАЗ начал испытывать Lada Azimut с турбомотором и гибридной установкой

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

«АвтоВАЗ» начал испытывать будущие модификации кроссовера Lada Azimut с турбированным мотором и гибридной силовой установкой. Об этом во время запуска производства модели сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» — с турбомотором и гибридной силовой установкой», — рассказал он.

По словам Соколова, эти машины станут основой для дальнейшего развития перспективного модельного ряда Lada. Глава «АвтоВАЗа» отдельно подчеркнул высокий уровень локализации автомобилей марки.

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного выпуска Lada Azimut
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного выпуска Lada Azimut

АвтоВАЗ готовит для нового кроссовера Lada Azimut две более мощные модификации — турбированную и гибридную. До конца 2026 года компания намерена собрать прототипы версии со 150-сильным турбомотором и классическим гидромеханическим автоматом, а после испытаний и оценки спроса такая машина может пойти в серию в 2027 году. Параллельно разработан прототип полноприводного последовательного гибрида с силовой установкой мощностью 290 кВт, или около 390 л.с.: заявленный разгон до 100 км/ч составляет 5,7 секунды, запас хода — до 1,1 тыс. км. Прототип гибридного Azimut 25 сентября был представлен совету директоров АвтоВАЗа, однако решение о его серийном производстве пока не принято. Серийный выпуск обычного Lada Azimut стартовал в Тольятти 25 сентября: на первом этапе кроссовер получит атмосферные моторы 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., а продажи модели планируется начать в четвёртом квартале.

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Милена Скрипальщикова
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