В Москве — жара! Столбики термометров покажут выше 30℃ уже на следующей неделе

Москвичей призвали готовиться к пеклу. С 7 по 10 июля в столице прогнозируют аномальную жару в 30 градусов и выше. Об этом предупреждает МЧС столицы в своем Telegram-канале.

«В период с 7 по 10 июля в дневные часы на территории Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С», — отметили в ведомстве.