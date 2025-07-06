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Регион
6 июля, 08:52

В Москве — жара! Столбики термометров покажут выше 30℃ уже на следующей неделе

МЧС: В Москве с 7 по 10 июля ожидается аномальная жара в 33℃

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москвичей призвали готовиться к пеклу. С 7 по 10 июля в столице прогнозируют аномальную жару в 30 градусов и выше. Об этом предупреждает МЧС столицы в своем Telegram-канале.

«В период с 7 по 10 июля в дневные часы на территории Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С», — отметили в ведомстве.

Очень важно быть осторожными с огнём, не находиться рядом с открытыми источниками пламени, также всех жителей Московского региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

В Южной Корее от жары погибли 2 человека, свыше 600 госпитализированы
В Южной Корее от жары погибли 2 человека, свыше 600 госпитализированы

Ранее сообщалось, что природная аномалия накрыла Европу. Там отмечается изнурительный зной, а показатели термометров пробивают отметку в 50℃. Из-за жуткого пекла представителям Франции пришлось идти на крайние меры — верхняя смотровая площадка Эйфелевой башни была временно недоступна для посещения из-за погодного сюрприза.

Ольга Сливченко
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