В Москве — жара! Столбики термометров покажут выше 30℃ уже на следующей неделе
МЧС: В Москве с 7 по 10 июля ожидается аномальная жара в 33℃
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Москвичей призвали готовиться к пеклу. С 7 по 10 июля в столице прогнозируют аномальную жару в 30 градусов и выше. Об этом предупреждает МЧС столицы в своем Telegram-канале.
«В период с 7 по 10 июля в дневные часы на территории Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С», — отметили в ведомстве.
Очень важно быть осторожными с огнём, не находиться рядом с открытыми источниками пламени, также всех жителей Московского региона призвали соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что природная аномалия накрыла Европу. Там отмечается изнурительный зной, а показатели термометров пробивают отметку в 50℃. Из-за жуткого пекла представителям Франции пришлось идти на крайние меры — верхняя смотровая площадка Эйфелевой башни была временно недоступна для посещения из-за погодного сюрприза.