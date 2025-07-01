Раскрыта одна из главных причин аномальной жары в Европе

Рекордная жара в Западной Европе, где столбики термометров приближаются к +50°C, спровоцировала неожиданный экологический парадокс. Как выяснил Forbes, массовое использование кондиционеров, призванных спасать от зноя, фактически усиливает температурные аномалии в городах.

За последние 4 года число домохозяйств с кондиционерами во Франции выросло с 14% до 25%. Глобальный спрос к 2050 году может достичь 5,5 млрд устройств. Массовая работа кондиционеров создаёт эффект теплового купола над городами. Если бы в Париже или Лионе одновременно отключили все системы охлаждения, температура на улицах моментально упала бы на 2 градуса.

Кондиционеры существенно увеличивают нагрузку на электросети. Всего 4 часа ежедневной работы прибора приводят к росту коммунальных платежей на 15%, что особенно ощутимо в периоды длительной жары.

Для достижения углеродной нейтральности к 2050 году эксперты предлагают применять комбинированные системы климат-контроля. Это позволит сократить энергопотребление на 30%, полностью сохраняя при этом качество охлаждения помещений. Такой подход особенно актуален в условиях роста цен на электроэнергию и экологических вызовов.