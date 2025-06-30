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Регион
30 июня, 19:34

Красный уровень опасности: Европа страдает от невыносимой жары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

Европа столкнулась с беспрецедентной жарой, которая установила новые температурные рекорды. Об этом сообщили западные СМИ в понедельник, 30 июня. Наиболее сложная ситуация наблюдается во Франции, Испании, Португалии и Италии.

Телеканал BFM TV сообщает, что во Франции в 16 департаментах вводится «красный» уровень опасности из-за экстремальных погодных условий, а в 68 департаментах — «оранжевый» уровень. Ожидается, что температура достигнет 36-40 градусов Цельсия, в связи с чем временно закроют или изменят график работы около 200 школ.

В Испании, по информации The Guardian, в ближайшие двое суток дневная температура будет превышать 40 градусов Цельсия, а ночная не опустится ниже 25 градусов. В субботу в городе Эль-Гранадо был зафиксирован новый температурный рекорд для июня – 46 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1965 году в Севилье, где воздух прогрелся до 45,2 градуса.

В Португалии в семи из 18 округов страны объявлен «красный» уровень погодной опасности. Ожидается, что снижение температуры начнётся в среду. Агентство АНСА передаёт, что в Италии во вторник «красный» уровень погодной опасности вводится в 17 городах, а в среду — ещё в одном.

The Guardian пишет, что в Лондоне в понедельник температура поднялась до 29,7 градуса, превысив рекорд 2001 года (29,3 градуса). По прогнозам метеорологической службы, в ближайшие дни в Англии температура поднимется выше 30 градусов, а в Лондоне и на юго-востоке Англии — до 34 градусов.

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Ранее сообщалось, что к середине июля в Центральной России установится умеренная жара. При этом начало июля ожидается с несколько пониженными температурами. Однако к концу месяца температурные показатели вернутся к климатической норме. В центральных регионах страны ожидается переменчивая погода с чередованием тёплых и прохладных периодов.

Антон Голыбин
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