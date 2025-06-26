Антициклон испортил июнь, а что будет в июле? Синоптики рассказали, когда в России наступит настоящее лето Арктический воздух устроил протест в июне — в Москве +17 днём и +5 ночью. Life.ru выяснил, когда наконец придёт лето и стоит ли ждать жары в июле. 26 июня, 14:00 3463 3463 Прогноз погоды на июль 2025 в России: когда придёт настоящее лето. Обложка © «Шедеврум»

Промозглый дождь за окном, куртки в июне и шутки про «лето отменили» — знакомо? Арктический воздух решил устроить нам холодный душ именно тогда, когда мы уже мысленно планировали шашлыки и загар. В Москве днём всего +17, ночью температура может опуститься до +5 — и это не прогноз на март, а реальность конца июня! Мы разобрались, что происходит с погодой и когда ждать нормального лета.

Почему июнь подвёл: арктическое вторжение в разгар календарного лета

Холодное лето 2025 в России: почему в июне было +17 вместо жары. Фото © ТАСС / Олег Елков

Обычно к концу июня мы уже жарим котлеты на даче и переживаем из-за духоты в метро. Но 2025 год решил нас удивить. Мощный циклон принёс с севера холодный воздух, который и создаёт всю эту «красоту» за окном. Атмосферное давление прыгает, как курс доллара, а сентябрьская температура чувствует себя в июне как дома.

Что происходит с погодой прямо сейчас

На следующей неделе по всей центральной части России будет держаться прохлада — максимум +18…+20 градусов днём. Ночи вообще могут оказаться холоднее +10. Дожди будут идти почти каждый день, местами с грозами. Ветер усилит ощущение холода. Синоптики честно предупреждают: такая картина продержится минимум до конца месяца. А может, и захватит первые дни июля. Так что зонты пока убирать рано.

Грозы и ливни в июле 2025: когда небо решило устроить представление

Дожди будут не простые, а с характером. Грозы обещают быть яркими, с молниями и раскатами грома. В некоторых регионах возможны даже кратковременные ливни, когда за полчаса выпадет недельная норма осадков. Особенно «повезёт» тем, кто живёт в зоне активности циклонов — это практически вся европейская часть страны. Хорошо хоть, град пока не прогнозируют.

Москва отдельно: когда столица превратилась в Петербург

Погода в Москве в июле 2025: синоптики обещают потепление до +27 градусов. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

В Москве сейчас творится что-то невообразимое. Июнь 2025 года больше похож на позднюю осень, только без жёлтых листьев. Вместо них — серое небо, лужи и люди в куртках. На улицах можно встретить больше зонтов, чем солнцезащитных очков.

Прогноз погоды в Москве: капризы погоды на ближайшую неделю

Столица получит полный набор «летних» удовольствий: +19…+21 градус днём, дожди практически каждый день и северный ветер в придачу. Солнце будет выглядывать урывками, словно стесняется показаться. Ночи останутся прохладными — местами до +7…+9 градусов. Гидрометцентр обещает, что такая «красота» продлится до самого конца месяца. Зато можно сэкономить на кондиционере!

Какая погода в Петербурге сегодня

В Северной столице к такой погоде относятся философски — у них это называется «обычное лето». +17…+22 градуса и дожди через день для питерцев почти как курортный сезон. В начале июля 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается примерно то же самое, только чуть потеплее. Местные уже достали свои знаменитые дождевики и продолжают жить обычной жизнью. А туристы покупают тёплые свитера в сувенирных лавках.

География лета: где греются, а где мёрзнут

Лето 2025 в России: где уже жарко, а где до сих пор холодно. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Россия — страна контрастов, и погода это отлично доказывает. Пока одни регионы дрожат от холода, другие — изнывают от жары. Получается, что лето есть, просто распределилось неравномерно.

Урал: переменная облачность с шансом на тепло

По прогнозу погоды на конец июня в Екатеринбурге обещают +20…+25 градусов, но с частыми дождями. Местами возможны грозы. В целом не хуже, чем в Москве, но и ненамного лучше. Зато уральцы — народ закалённый, для них +20 — уже почти жара. Главное, чтобы дождь не шёл каждый день.

Сибирь и Дальний Восток: там лето уже наступило

А вот здесь всё по-взрослому! По прогнозу погоды на конец июня в Красноярске и Новосибирске уже вовсю +30, жара и духота. В Якутии местами температура поднимается выше +35 — там точно никто не жалуется на холодное лето. В Приморье и Амурской области тоже тепло: +30…+33 градуса и минимум дождей. Получается, что настоящее российское лето нужно искать за Уралом.

Юг России: курортный сезон в самом разгаре

Краснодар, Ростов, Сочи радуют стабильными +28…+32 градуса. По прогнозу погоды на конец июня дожди редкие, солнце яркое, море тёплое — всё как положено в июне. Туристы довольны, отельеры тоже. Единственная проблема — всё слишком быстро забронировано, потому что все бегут от московской прохлады на юг.

Север: зима продлилась до лета

Мурманск, Архангельск, регионы Коми — по прогнозу погоды на конец июня там летом максимум +15…+17 градусов, постоянные дожди и туман. Местные жители к такому привыкли, но всё равно ждут хотя бы недельку нормального тепла. Правда, их ждёт разочарование — даже в июле особого потепления не предвидится.

Прогноз погоды на июль 2025: придёт ли лето?

Прогноз синоптиков на лето 2025: когда потеплеет в центральных регионах.Фото © ТАСС / Александр Патрин

Синоптики обещают, что июль 2025 года всё же принесёт облегчение. По крайней мере, температура начнёт подниматься, а дожди станут реже. Но стоит ли верить прогнозам после такого июня?

По прогнозам метеорологов, погода с начала июля в Центральной России изменится: температура должна подняться до +23…+27 градусов. Это уже больше похоже на лето! Ночи станут теплее, можно будет спать с открытыми окнами, а не под одеялом. Дождей будет чуть больше нормы, но они станут кратковременными — не те затяжные ливни, что мучают нас сейчас.

Тепловые волны: лето наконец проснётся

Жара будет приходить волнами по 5–7 дней, а потом снова небольшое похолодание. Такие качели для российского лета — обычное дело. Главное, что в промежутках между дождями будет время погреться на солнышке и почувствовать себя нормальными людьми, а не арктическими исследователями.

Грозы останутся, но не так назойливо

Грозы в июле 2025 года тоже будут, но они станут более локальными и кратковременными. Вместо затяжных дождей — быстрые, но мощные ливни. После них воздух станет свежее, а не превратится в болото, как сейчас. В общем, погода обещает стать более цивилизованной.

Прогноз погоды на июль 2025 в регионах: кому повезёт с летом

Погода в российских регионах в июле 2025: южане греются, северяне мёрзнут. Фото © ТАСС / Олег Елков

Июль покажет, что лето в России всё-таки существует. Правда, как всегда, распределение будет неравномерным. Одним достанется вся жара, другим — снова дожди и прохлада.

Юг: курорты продолжают работать

По прогнозу погоды на июль 2025 Краснодарский край порадует +30…+34 градуса и минимумом дождей. Идеальные условия для отдыха на море. В Крыму будет чуть прохладнее — +26…+30, но тоже вполне комфортно. Туристический сезон в самом разгаре, отели забиты, пляжи полны. Тем, кто не успел забронировать отдых, остаётся только завидовать.

Сибирь: жаркое лето продолжается

По прогнозу погоды на июль 2025 в южных регионах Сибири сохранится жара: +28…+32 градуса в Иркутске, Красноярске, Барнауле. Дальний Восток тоже не подведёт — в Приморье ожидается +30…+33. Только в Хабаровске будет чуть прохладнее: +25…+27 с облачностью. Но и это лучше московской погоды!

Центр и Север: надежда на потепление

В Поволжье по прогнозу погоды на июль 2025 температура приблизится к норме: +24…+27 градусов, правда, с возможными ливнями. А вот северным регионам снова не повезло. В Архангельской области и Коми будет +12…+17 градусов с затяжными дождями. Получается, что северянам придётся ждать следующего лета.

Когда же лето вернётся в Москву: прогноз погоды на июль 2025

Когда в Москве и регионах России наступит летняя погода в 2025 году. Фото © ТАСС / Олег Елков

Московская погода — отдельная песня. Столица словно попала в параллельную реальность, где июнь превратился в октябрь. Жители уже начинают забывать, как выглядит нормальное лето. Но, как уверяют синоптики, составив прогноз погоды на июль 2025 года, скоро всё изменится!

Первая декада июля: робкие попытки потепления

Синоптики обещают, что с начала июля 2025 года температура в Москве начнёт расти: +23…+25 градусов днём — это уже что-то! Ночи тоже станут теплее, можно будет не спать в носках. Дожди останутся, но не каждый день. Солнце будет появляться чаще, чем раз в неделю.

Середина июля: шанс на настоящее лето

Если верить долгосрочным прогнозам, вторая половина июля 2025 года может подарить москвичам несколько недель нормального лета: +26…+28 градусов, солнечные дни, тёплые ночи. Дачники смогут наконец заняться огородами, а не прятаться от дождя. Кафе откроют летние веранды, а люди достанут из шкафов летнюю одежду.

По прогнозу погоды на июль 2025 года лето в России всё-таки наступит. Может, с опозданием на месяц, может, не таким жарким, как хотелось бы, но придёт. Главное — не потерять веру и не выбросить все шорты и сандалии. Потому что, когда московская жара всё-таки начнётся, мы будем жаловаться на духоту и вспоминать прохладный июнь с ностальгией. Ранее Life.ru рассказывал об Иване Купала 2025: в чём магия славянского праздника Ярилин день, как к нему правильно подготовиться.

Авторы Сергей Трофимов