Что известно о новой волне CoViD в июле 2025 года? Актуальные штаммы, симптомы и вакцины В мае 2025 года в России появился новый геновариант «короны». Штамм назвали «Нимбус». Что делать? Какие у него симптомы? Каковы шансы заболеть, если есть прививка? Ждёт ли нас новая пандемия летом 2025 года? Ответы на эти и другие вопросы — в материале Life.ru. 24 июня, 15:40 Учёные обнаружили новый штамм коронавируса. Это действительно так опасно? Что нас ждёт в июле 2025? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio, RomanR

В России выявили принципиально новый штамм CoViD-19. Этот вариант коронавируса назвали «Нимбус». Самое ужасное — он распространяется гораздо легче, чем обычный ковид. А это значит, что заболевших будет больше и буквально в следующем месяце могут появиться люди, которые плохо переносят этот штамм. Стоит ли ждать новой пандемии CoViD-19 с карантином и прививками в июле 2025 года? Какие у него симптомы? Какова вероятность, что вы заболеете новым штаммом, если уже получили вакцину? Рассказываем в материале Life.ru.

Начало пандемии 2020 года

О существовании коронавируса мы узнали в конце 2019 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BERMIX STUDIO

Пандемия CoViD-19 в 2020 году стала одним из главных вызовов XXI века. Вирус SARS-CoV-2 коснулся всего мира. Пожалуй, только аборигены Северного Сентинела не слышали об этой болезни, и то потому, что прогоняют любых гостей от своего острова отравленными стрелами, — такая у них социальная дистанция. От вируса с 2020-го по 2025 год умерло более семи миллионов человек. Это население Санкт-Петербурга (по оптимистичным прогнозам).

Естественно, пандемия коснулась и России. Штаб по борьбе с CoViD-19 под руководством Татьяны Голиковой создали ещё в январе 2020 года. Уже 31 января зафиксировали первые два случая заражения, а 20 февраля российская граница для граждан КНР стала закрытой. Потом, 2 марта, первый заболевший появился в Москве. А с 30 марта 2020 года границы закрыли полностью, а по России объявили режим «нерабочих дней». Все офисы перешли на удалёнку, все учреждения культуры закрылись. В школах и университетах ввели дистанционное обучение. Работали только жизненно необходимые службы, а также универмаги и сервисы доставки продуктов.

Лето 2020 — как это было

В 2020 году мы почувствовали коронавирусные ограничения особенно остро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gpointstudio

С 11 мая 2020 года «нерабочие дни» закончились, но деятельность общественных учреждений была сильно ограниченной: рестораны работали только навынос, действовали масочный режим и социальное дистанцирование. Например, на скамейке в поликлинике между вами и другими пациентами должны были оставаться несколько пустых сидений. Приближаться друг к другу на расстояние меньше 1,5 метра было запрещено. Чтобы спуститься в метро, требовалась не только медицинская маска, но и латексные перчатки.

К началу июня послабления начались, но не сильные. Первые девять дней лета всё ещё действовал режим самоизоляции, по городу можно было перемещаться только с цифровым пропуском. Его выдавали курьерам, работникам общепита, силовикам и госслужащим. Нельзя было посещать кладбища, пользоваться каршерингом, а время для прогулок было фиксированным. Уже 9 июня 2020 года эти ограничения сняли. Через неделю, 16 июня, был снят запрет посещения спортивных мероприятий, заработали летние веранды ресторанов, музеи, библиотеки. Ограничения на деятельность детских учреждений сняли 23 июня. Июль прошёл с масочным режимом и социальным дистанцированием, но россиян (и москвичей) хотя бы стали выпускать из дома. Август отметился разрешением на работу больших концертных площадок и театров, но там нельзя было собирать больше 3000 человек. А полностью все ковидные ограничения сняли только 1 июля 2022 года.

Вирус Коксаки 2025 в Турции — какова связь с ковидом?

Вирус Коксаки заставляет нас вспомнить о пандемии коронавируса. Тогда всё началось с Китая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

В конце 2024 года в России узнали о вирусе Коксаки. На самом деле это не один вирус, а целое семейство. Вспышка заболевания была замечена в Турции, и именно оттуда Коксаки привезли туристы. Симптомы болезни — температура около 39–40 градусов, боль в горле и голове, усталость, тошнота, рвота и сыпь в виде мелких пузырьков. Вирус в основном действует на кишечник, но проникает и в лёгкие, а в исключительных случаях вызывает менингит или миокардит. То есть поражает непосредственно мозг или сердце. Летом 2025 года Турция опровергла информацию о том, что в стране массовая вспышка Коксаки. И всё равно все сразу вспомнили пандемию 2025 года. А потом в России нашли новый штамм ковида — «Нимбус».

CoViD летом 2025 года: новые штаммы

На лето 2025 года новых штаммов коронавируса появилось достаточно много. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Одна из самых неприятных особенностей вирусов в том, что эти маленькие существа довольно быстро эволюционируют. Хотя они могут размножаться только внутри клеток хозяина, их размеры настолько малы, что за один год от одного предка может появиться несколько разных ответвлений. Эти ответвления называются штаммами. Проблема с возникновением новых штаммов вируса SARS-CoV-2 появилась почти что с самого начала. Его первый штамм, «Альфа», появился ещё в декабре 2020 года. Но на июнь–июль 2025 года актуальны из них не все. Расскажем, кого из родственников SARS-CoV-2 стоит опасаться.

Штамм коронавируса «Омикрон»

«Омикрон» — это один из самых известных штаммов коронавируса. Он отличается от классического возбудителя двумя параметрами: болеть легче, но скорость распространения выше. Впервые штамм нашли в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. А 7 июня 2022-го в России уже 98,29 % больных были заражены именно «Омикроном». Он вытеснил все остальные варианты.

Штамм коронавируса FLiRT

В 2024 году учёные обнаружили новый штамм с романтичным названием FLiRT. Это подвид «Омикрона», который спровоцировал волну заболевания ковидом летом и осенью 2024 года. Смертность от вируса, судя по сообщениям вирусологов, невысокая, но распространяется он быстро. FLiRT ещё не заменил традиционные виды «Омикрона» на больничных койках, но уверенно приближается к этому достижению. Впрочем, ему может помешать «Нимбус».

Штамм коронавируса «Нимбус»

«Нимбус» — новейший штамм коронавируса в 2025 году. В мае его выявили в нашей стране! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В самом начале 2025 года в Китае появился новый вариант старого доброго коронавируса SARS-CoV-2. Он быстро попал в другие страны Азии, в Индию и в США. Учёные назвали штамм NB.1.8.1, у нас, в России, его стали звать «Нимбус». Этот геновариант SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем остальные. Ещё месяц назад у нас было выявлено четыре случая заражения именно этим новым штаммом. Вчера количество заражённых «Нимбусом» достигло 17 человек. Но специалист Камиль Хафизов из Роспотребнадзора успокаивает: по его словам, нет оснований ждать серьёзного подъёма заболеваемости. А сам «Нимбус» — это генетическая вариация XDV, одного из подвидов «Омикрона».

CoViD летом 2025 года: самые опасные симптомы

Самые опасные симптомы, по которым можно определить, болеете ли вы коронавирусом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Симптомов у коронавируса исторически много. Самый известный — это потеря обоняния. Ни один из других вирусов такого ещё не вызывал (или человечество просто не интересовалось этой темой). Кроме того, после потери обоняния оно, возвращаясь, изменялось до неузнаваемости: тот самый случай, когда вкусный обед пахнет жжёной резиной. Это происходит потому, что возбудитель CoViD-19 проникает в организм через ту часть носа, которая отвечает за обоняние.

А вот другие симптомы, которые позволят вам понять, что это «корона». В том числе её тяжёлое течение: Повышенная температура.

Кашель любого вида. Чем суше, тем опаснее.

Усталость и слабость.

Головная боль.

Одышка.

Частое сердцебиение.

Судороги и боль в суставах.

Нарушения сна.

CoViD летом 2025 года: меры предосторожности

Как вести полноценный образ жизни и не заболеть ковидом? Рассказываем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Учитывая скорость распространения «Нимбуса» и других штаммов, вполне возможно, что летом 2025 года вам понадобится предпринять некоторые меры предосторожности от ковида. Вы и сами всё знаете: нельзя приближаться друг к другу на расстояние меньше полутора метров; надо носить маску по-нормальному, чтобы закрывала нос и рот; по возможности стоит использовать перчатки. Нужно почаще мыть руки или же использовать санитайзер. Не трогать лицо немытыми руками. Вашей безопасности также поспособствует режим самоизоляции, особенно в местах, где маленькая плотность населения, — например, на даче.

CoViD летом 2025 года: вакцинация

Вакцинация от ковида ещё никогда никому не мешала. Более того, множество людей прошли её уже в 2020-м или 2021 году. Оказалось, что прививка, разработанная за год, не так страшна, как сама болезнь. Прививайтесь двухкомпонентным «Спутником», ревакцинируйтесь, и у вас появится уникальный шанс убить «Нимбус» прямо внутри своего организма. А если у вас выявилась непереносимость компонентов «Спутник V», то отечественный рынок предлагает ещё множество вакцин. Они эффективны как от «классики», так и от «клана Омикрон».

Некоторые исследователи считают, что вирусы — это существа, которые являются промежуточным видом между живой и неживой материей. Вирус с точки зрения этих исследователей не живёт — он просто существует для того, чтобы копировать себя. А копировать себя он может только внутри живой клетки. Кстати, здесь Life.ru рассказывает о животных-долгожителях. Интересно, а у них есть похожие проблемы с пандемиями?

Авторы Анна Волкова