Синдром санитарного отката: Инфекционист объяснила причину участившихся случаев отравлений

Более разнообразная (не очень стерильная) микрофлора способствует поддержанию иммунитета. В этой ситуации люди заражаются, но реже болеют. Однако это не значит, что можно пренебречь правилами гигиены. В беседе с Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина объяснила причину участившихся случаев отравлений.

То есть мы говорим не о том, что люди должны обязательно обеззараживающими средствами пользоваться. Руки должны мыть обычным мылом. Главным образом руки мыть после туалета, перед едой, перед приготовлением пищи, не хранить долго продукты питания. Это самые главные аспекты. Елена Мескина Врач-инфекционист

Эксперт признала, что санитайзерами в ковид люди пользовались чаще, потому что вероятность заражения была больше. При этом, по её словам, организм человека не рассчитан на стерильную жизнь. Какое-то количество микробов из внешней среды должно попадать в организм, чтобы поддерживать наш иммунитет.

«В некоторых ситуациях люди берут в путешествие какое-нибудь антибактериальное мыло или санитайзер, когда риски большие заражения. В обычной жизни этого делать не надо. Это однозначно так, потому что, как я уже сказала, если мы значительно уменьшим количество микробов на руках, значительно уменьшим с помощью мыла, то небольшое количество, которое попадёт, допустим, в рот, оно в принципе не вызовет заболевания», — поделилась собеседница Life.ru.

Врач утончила, что наша иммунная система, кишечные бактерии и микробиоты справятся с такой нагрузкой. По её словам, в постоянной тренировке иммунитета в какой-то мере есть определённая польза. Поэтому всё должно быть в пределах разумного. Если долго жить в стерильной среде, иммунная система ослабнет. Именно поэтому после санитайзеров в ковид мы можем встретить нередкие отравления сейчас.