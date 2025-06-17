5 опасных вирусов, способных стереть человечество с лица земли, — учёные бьют тревогу

Пандемия коронавируса — это событие, которое точно запомнится людям надолго. За два года от болезни погибло более 15 миллионов человек, впервые в XXI веке повсеместно были введены локдауны. Маски и перчатки оставались с нами вплоть до 2022 года. Но кроме коронавируса прямо сейчас на планете орудуют другие вирусы, которые потенциально могут уничтожить ещё больше людей. Пока работники системы здравоохранения с ними справляются. Рассказываем об этих невидимых убийцах.

Вирус Нипах

Вирус Нипах смертелен, и он гуляет по Индии. Это уже само по себе тревожно. Фото © ТАСС / АР / Shijith. K

Вирус Нипах в очередной раз вспыхнул в 2023 году в Индии. Он страшен: летальность — от 40 до 70 процентов, а всё потому, что заболевание вызывает отёк мозга. Но и выжившим тоже несладко: он поражает и нервную, и дыхательную системы одновременно, поэтому те, кому удалось пережить Нипах, часто сталкиваются с дыхательной недостаточностью, параличом и судорогами. Вообще, этот вирус известен с 1998 года, тогда он убил 100 человек на свинофермах в Сингапуре и Малайзии. Он становится всё опаснее со временем, и вспышки случаются всё чаще. Вирус может передаваться как от животных, так и от человека к человеку. Вакцины до сих пор не разработали: Нипах пока не выходит из Юго-Восточной Азии, считается «деревенской» болезнью. Но вирус всё равно находится в списке ВОЗ вместе с другими патогенами, которые могут вызвать глобальную пандемию.

Вирус Оропуш

Лихорадка Оропуш обитает в тропиках. Но передаётся и в другие регионы. Фото © ТАСС / АР / BILAWAL ARBAB

Вирус Оропуш нашли на реке Оропуш в Тринидаде и Тобаго в 1955 году. По симптомам это заболевание напоминает лихорадку денге или вирус Зика. Симптомы — это, собственно, лихорадка, головная боль, боли в суставах и сыпь. За всё время им болели около 263 тысяч человек. Из Тринидада Оропуш бытро распространился в соседние страны: Бразилию, Боливию, Кубу, Перу. Вспышки вируса Оропуш происходят внезапно и быстро, унося приличное количество жизней. Например, в 2024 году от него погибли две гражданки США, которые ездили на Кубу в качестве туристок. Лихорадка передаётся через укусы москитов: те переносят вирус от обезьян и ленивцев к человеку. Больше всего жертв вируса появляется в Бразилии в сезон дождей — тогда москитов становится особенно много.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго

Казалось бы, где Конго и где Крым? В названии этой лихорадки они близки как никогда. Фото © Wikipedia / CDC/Dr. B.E. Henderson

Это очень странный вирус, и дело не только в названии. Крымско-конголезской лихорадка называется потому, что встречается в ЮАР, экваториальной Африке, в Турции, в Крыму, на Кавказе, в Индии на границе с Пакистаном и неподалёку от Таиланда. При этом очаги заболевания занимают относительно малую площадь. Везде, кроме Турции: на карте распространения вируса вся эта страна закрашена очень нехорошим цветом.

Итак, геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Она вызывается одноимённым вирусом, который впервые обнаружил Михаил Чумаков в 1945 году в Крыму среди солдат и временных поселенцев. В 1956 году в Конго бельгийцы обнаружили такой же вирус. В 1981 году их объединили в один вид. Вирус Крым-Конго переносится клещами, а геморрагическим называется, потому что вызывает обильные кровотечения из всех слизистых оболочек человека. Им заболевают люди от 20 до 60 лет, летальность — от 2 до 50 процентов.

Вирус Чикунгунья

Вирус Чикунгунья — очень опасное и смертельное заболевание. Фото © Wikipedia / Nsaa

И снова вирус, который вызывает лихорадку, а также мягко намекает, что сейчас не время ехать в туристических целях в Танзанию. Чикунгунья — это вирус, который вызывает сильнейшую лихорадку с непереносимой болью в суставах. Поэтому вирус и назвали Чикунгунья — на языке кимаконде, лингва-франка племён юга Танзании, это слово значит «стать искривлённым». Красноречиво описывает скорчившихся от боли в суставах больных. Симптомы, как и у лихорадки Оропуш, включают в себя головную боль, тошноту, боль в мышцах, сыпь, усталость.

Впервые вирус обнаружили в 1952 году в Танзании. Медленно, но верно Чикунгунья расползалась по земному шару. Таиланд в 1967 году, Индия в 1970-х — в итоге прямо сейчас вспышки Чикунгуньи есть в 110 странах мира. Вирус переносят тигровые комары — ранее Life.ru писал, что эти существа добрались и до России. Хорошие новости: от Чикунгуньи существует две вакцины, первую из которых зарегистрировали в 2023 году. Ни одна из них не доступна широкому кругу потребителей.

Вирус Коксаки

Турция снова пострадала, теперь от вируса Коксаки. Фото © Wikipedia / VORON SPb

Несмотря на то, что многие узнали о нём только сейчас, вирус Коксаки с нами с 1997 года. И он особенно страшен: ведь в 1997 году в Малайзии от него погибли дети, 30 человек. В 2002 году он перебрался в Грецию, погибли двое. А осенью 2024 года пришла наша очередь: заражения стали фиксировать в России и в Турции. Вирус Коксаки фиксировали на Кубани, в Татарстане, Москве и Подмосковье. Для заражения вирусом нужно всего лишь пренебрегать правилами гигиены. Им можно заразиться через воду и еду, реже — воздушно-капельным путём. Симптомов масса: температура тела поднимается до 40 градусов, на руках, ногах, груди и лице появляется сыпь, диарея, рвота, головная боль, конъюнктивит, стоматит, поражение дыхательных путей... И это всего лишь более «безопасный» вирус Коксаки типа А. Коксаки типа B гораздо более летален, он поражает печень. Вакцины пока не придумали.