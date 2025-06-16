7 звёзд, кто победил смертельные болезни, — их истории дают надежду миллионам

Звёзды тоже люди, они страдают от боли, мучаются, сталкиваются с депрессией и биполярным расстройством, а иногда заболевают, причём очень серьёзно. Часто это рак, другие смертельные болезни. Для того чтобы побороть такой недуг, надо обладать большой силой духа, а главное — верить в лучшее. Когда знаменитости переживают тот же опыт, они дают надежду другим людям, у которых те же болезни. Рассказываем о звёздах, которые победили смертельные болезни.

Светлана Сурганова

Светлана Сурганова пережила онкологию достаточно давно. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Сурганова заболела раком всего в 28 лет. Это был рак кишечника, и она до последнего не могла дойти до врача: спасалась обезболивающими, пока каждый приём пищи не стал приносить ужасающую боль. Это было ошибкой, так как полип стал злокачественным. Но Светлане повезло: опухоль не успела пустить метастазы и её можно было оперировать. Операция шла 6 часов, Сургановой дали огромное количество наркоза, но рак вылечили — это была победа! После операции начался сепсис, артистку пришлось оперировать снова. Восстанавливаться было тяжело: она весила 43 килограмма и с трудом поднимала скрипку. Но буквально через несколько месяцев после излечения от рака Светлана отправилась в тур, что было героическим поступком.

Юлия Волкова

Юлия Волкова болела раком щитовидной железы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

У бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой в 2012 году обнаружили рак щитовидной железы. Это один из наиболее опасных видов рака. За день до обследования, в ходе которого обнаружили опухоль, Юлии приснился вещий сон о том, что у неё рак. При операции врач повредил певице голосовые связки: она не могла год даже разговаривать. Только после того, как связки восстановили в Корее, Юлия смогла продолжить карьеру певицы. Петь ей было даже легче, чем говорить. А в 2019-м случился рецидив — артистка не могла в это поверить. Но повторное обследование показало, что Волкова вышла в ремиссию, а болезнь — отступила.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган столкнулся с раком ещё в прошлом веке. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Актёр Эммануил Виторган лечил рак ещё в Советском Союзе. И, что характерно, не болел им после этого. Тогда, в 1987-м, врачи сначала подумали, что это был туберкулёз. Виторгану сделали операцию, вырезали часть лёгкого — стандартная процедура при «тубике». Потом Эммануил блестяще восстановился и продолжил играть в театре. Только после операции актёр узнал, что на самом деле у него был рак, а не туберкулёз. Сейчас ему 85 лет.

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев страдал от хронической почечной недостаточности до 2009 года. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

В 2006 году у солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева обнаружили хроническую почечную недостаточность. С тех пор он на 3 года стал зависим от процедуры гемодиализа. Её проводили буквально везде, в том числе и на концертах. Но в 2009-м Расторгуев решился на пересадку почки. Орган отлично прижился, и Расторгуев по сей день радует фанатов своей музыкой. Правда, в 2017 году певца пришлось экстренно госпитализировать: врачи обнаружили сердечную аритмию. Сейчас Николаю 68 лет.

Клара Новикова

Клара Новикова тоже болела раком, пару десятков лет назад. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

В 2001 году у актрисы и юмористки Клары Новиковой обнаружили рак груди. Врач, который оперировал её, сказал, что после операции Кларе нужно зайти в храм и поставить самую большую свечку. Он очень боялся за исход лечения, предполагал самое плохое. Но актрисе крупно повезло: от рака удалось избавиться. Новикова не перестала давать концерты и путешествовать, но с тех пор у неё есть несколько комплексов, связанных с одеждой. Каждый раз, когда случается что-то неожиданное, Клара переживает, что возможен рецидив.

Валерия Ланская

Валерия Ланская узнала свой диагноз после рождения сына. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерия Ланская узнала, что у неё сахарный диабет первого типа, сразу после рождения сына, в 2015 году. Теперь актрисе постоянно нужно измерять уровень сахара в крови, ставить уколы инсулина. Болезнь Валерию очень выматывает: ей приходится постоянно проходить обследования. Однажды Ланская прибегла к помощи традиционной индийской медицины, но это не помогло. Актриса долго скрывала свой диагноз, но в 2023-м рассказала о нём. У сына Ланской, кстати, диабета не обнаружено, а сама она уверена, что сможет победить болезнь.

Александр Буйнов

Александр Буйнов вылечился от рака в 90-е. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

У Александра Буйнова нашли рак предстательной железы ещё в 2000-х годах. Он считает болезнь наказанием за плохие поступки в прошлом. Его лечили экспериментальным курсом гормональных препаратов, и это дало свои плоды. В 2011 году заболевание ушло в ремиссию. В 2023-м музыкант признавался, что делает профилактический укол раз в полгода. А в 2024-м Буйнову присвоили паллиативный статус: врачи считают, что вылечить рак IV степени уже не получится. Но певец всё ещё ведёт концертную деятельность.