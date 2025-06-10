«Муравьиные ходоки»: 5 самых страшных историй тех, кто выжил во время атомного взрыва в Хиросиме

В англоязычном интернете есть термин ant walkers («муравьиные ходоки»). Его появление насквозь пронизано чисто американским цинизмом. После атомного взрыва в Хиросиме остались выжившие. Люди, мучительно погибавшие от лучевой болезни несколько месяцев, смогли рассказать и даже нарисовать то, что происходило с городом и людьми в первые часы после взрыва. И это было страшно. Причина, по которой «муравьиные ходоки» называются именно так, заключается в том, что люди, обожжённые атомной бомбой, но всё ещё живые, бродили по разрушенному городу вереницами. Это напомнило англоязычным наблюдателям поведение колонии муравьёв. Рассказываем самые страшные истории выживших в Хиросиме после того, как на город упал «Малыш».

Акико Такакура: ужасающая жажда

В первые часы после взрыва атомной бомбы многие ещё сохраняют способность передвигаться. Фото © Wikipedia

Акико Такакуре было всего 20 лет на момент взрыва, и ей крупно повезло. Девушка сопровождала подругу, Асами, и её маму в банке. Акико и Асами чудом спаслись. Чудом — потому что эпицентр был всего в 300 метрах от них. Плотные стены здания защитили людей от радиационного удара, но абсолютно все потеряли сознание прямо в момент взрыва. Прийдя в себя, Акико обнаружила Асами у тела её мамы и предложила выбраться из здания. Та сопротивлялась: была уверена, что не сможет двигаться. Тогда Такакура обратила внимание на шум воды: от взрыва прорвались трубы. Она поливала подругу холодной водой, пока та не пришла в себя.

Девушки выбрались из здания и увидели город — тот был в огне. Стена пламени перегородила ближайшую улицу, поэтому Акико и Асами побежали в противоположную сторону. Скоро их догнало огненное торнадо, которое поджигало всё на своём пути. Из-за высокой температуры было трудно дышать, а ещё девушек, как и всех остальных людей в округе, мучила ужасная жажда. Вскоре пошёл дождь: он состоял из огромных чёрных капель, которые были настолько тяжелы, что причиняли боль, падая на людей. Многие старались ловить эти капли ртом, но это не помогало им напиться. После такого опыта Акико годами не могла находиться рядом с огнём.

Акира Оноги: огонь, который не потушить водой

Радиоактивный огонь невозможно потушить водой. Оппенгеймер, скорее всего, об этом даже не догадывался. Фото © Gettyimages / Universal History Archive

Когда на Хиросиму сбросили бомбу, Акире Оноги было всего 16 лет и он находился в 1,2 километра от эпицентра взрыва. Весь класс в его школе мобилизовали работать на судостроительном заводе «Мицубиси», который находился ближе, но в тот день мальчик взял выходной. Они с другом лежали на полу и читали, когда небо озарила голубая вспышка. Акира пришёл в себя, будучи заваленным остатками того, что пару секунд назад было традиционным японским домом. Он смог вручную расчистить над собой завал и выбрался наружу. Услышав крики о помощи, Акира расчистил обломки здания и освободил членов своей семьи. На соседнем участке он увидел господина Матсумото — тот был сильно обожжён взрывом и не мог разговаривать. Потом пошёл тот самый чёрный дождь, о котором рассказывала Акико. Этот дождь не мог потушить радиоактивный огонь. Казалось, чёрные капли делали пламя ещё сильнее. Вся семья Оноги выжила: перед их домом располагался склад, который смягчил ударную волну.

Хироко Фукада: кошмарная давка

Один из немногих шансов спастись от атомного взрыва — прыжок в воду. Но вода тоже заражена частицами, которые вызывают лучевую болезнь. Фото © Gettyimages /

FPG

Хироко Фукада работала на почте в километре от эпицентра взрыва. Ей было всего 18 лет, когда небо озарила вспышка света. Несмотря на то что девушка оказалась под дождём из битого стекла, серьёзных травм ей удалось избежать, как и её друзьям, которые находились в той же комнате. Они выбрались из здания, увидели солдат и пошли за ними: решили, что это будет безопасно. Все, кто находился на улице, получили ужасающие травмы, и Хироко стало стыдно за то, что она осталась целой и невредимой. Вскоре девушка оказалась в кошмарной давке: множество людей стремились добраться до реки, падали в воду, и многие умирали прямо там. Хироко повезло: она переплыла реку, попала в область действия торнадо, всё равно выжила и нашла своих друзей живыми. Из всей её семьи уцелели двое младших братьев. Девушка взяла их под свою опеку и в одиночку заботилась о мальчиках, пока те не выросли.

Таеко Терамае: спасение вслепую

Многие выжившие после взрыва атомной бомбы мечтали только об одном: хотя бы на день вернуть себе здоровье. Фото © Gettyimages / Smith Collection / Gado

Таеко Терамае в день взрыва работала на центральной телефонной станции. Выжившей было всего 15 лет, и она находилась в 500 метрах от эпицентра. Девушка, судя по её рассказу, не теряла сознание: она посмотрела на вспышку и оказалась под обломком, что мешал ей двигаться. Таеко показалось, что ей снится кошмар, но, увы, это была реальность. Вскоре в воздухе запахло серой, другие дети вокруг Терамае стонали от боли и кричали «Мама!». Школьный учитель, господин Вакита, приказал ученикам замолчать, и они подчинились. Потом дети вместе с учителем выбрались из здания, и Вакита предложил Таеко переправиться через реку. Мост горел, а берег был очень высоким, так что учитель взял девочку за руку и помог ей переплыть на другую сторону. Примерно на середине пути Таеко потеряла зрение. Учитель по просьбе девушки рассказывал ей об ужасах, которые он видел своими глазами. Спустя десятки лет Таеко говорила, что осталась жива только благодаря Ваките.

Йошитака Кавамото: бежать в одиночку — это признак трусости

Единицам удалось каким-то невероятным образом избавиться от лучевой болезни самостоятельно. Йошитака — в их числе. Видимо, его охранял дух детской удачи Конаки-дзидзи. Фото © ТАСС / DPA

«Ты очень везучий мальчик», — сказал Йошитаке Кавамото солдат, который был рядом, когда тот пришёл в сознание. И это было правдой. Ему было всего 13 лет, он находился в школе, за 800 метров от эпицентра взрыва. Ударная волна повредила ему часть лица и руки, но для Кавамото это не было проблемой. Он понял, что из школы надо бежать, но каждый день на учениях детям рассказывали, что бежать в одиночку — это символ трусости, так что Йошитака решил взять кого-то с собой. Он нашёл своего одноклассника, у того была ужасная травма головы. Кавамото решил, что сможет взять его с собой, но ему не удалось вытащить мальчика из-под обломков. В это время часть здания начала гореть, и Йошитака побежал. Другие ученики школы в попытке позвать на помощь хватали его за лодыжки, но мальчик продолжал бежать. Когда он добежал до реки и выпил радиоактивную воду, то сразу потерял сознание. Кавамото невероятно повезло: солдаты, собирающие тела после взрыва, случайно обнаружили, что у мальчика есть пульс. Потом он заболел лучевой болезнью и на три месяца потерял зрение, но растущий организм победил страшную хворь, и Йошитака выжил. Он посвятил всю свою жизнь работе в Мемориальном музее мира в Хиросиме, стал там директором.