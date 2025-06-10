Джаред Лето в центре скандала: девять женщин обвиняют рок-звезду в домогательствах к несовершеннолетним Life.ru рассказывает всё, что известно о громком скандале вокруг известного музыканта и актёра Джареда Лето. Кажется, его ждут большие проблемы. 10 июня, 12:55 Джаред Лето угодил в скандал — его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Как сообщило издание Air Mail, девять женщин обвинили фронтмена группы 30 Seconds to Mars, актёра и продюсера Джареда Лето в сексуальных домогательствах. При этом жертвы утверждают, что всё это было 10 лет назад. Ещё один важный факт — на тот момент всем им ещё не исполнилось 18.

Жертвы артиста

Имена пострадавших не разглашаются, но почти все жертвы дали свои комментарии для статьи. Так, одна девушка призналась, что, когда ей было 17 лет, Джаред заставлял её бить и плевать на него, когда он удовлетворял себя. Другая пострадавшая пожаловалась на СМС-сообщения по ночам, в которых музыкант расспрашивал о её интимной жизни. Он писал ей, тогда ещё 16-летней девушке, будучи пьяным или под воздействием запрещённых веществ.

Лишь одна пострадавшая назвала своё имя — это модель Лора Ла Рю. Она призналась, что вела переписку с Лето и приезжала к нему домой. Там он предстал перед ней полностью голым, что её шокировало.

— Он просто вышел из комнаты в таком виде, как будто это нормально. Я думала, может, так и поступают взрослые мужчины, — отмечает Ла Рю.

Представители артиста не стали отрицать переписку с моделью, отметив, что инициатором общения и якобы будущего сотрудничества с артистом была она сама.

После того как на Лето посыпались обвинения в прессе, диджей и продюсер Элли Тейлз написала в своих социальных сетях, что тоже «подверглась нападению и была травмирована этим уродом». Якобы это случилось, когда ей было всего 17 лет. Более того, к ней обратились другие девушки, которые, по их словам, также стали жертвами музыканта.







Издание Air Mail написало и о том, что в доме у Лето регулярно устраивались вечеринки, где было около 50 девушек и всего пять мужчин. «Молодых женщин специально привлекали для участия в таких мероприятиях, некоторых — через модельные агентства, других — напрямую. Одно из приглашений на вечеринку содержало обращение: «Привет, дети», — отмечается в статье.

Почему Лето молчит?

Представители артиста всё отрицают. По их словам, Лето много лет не употребляет спиртные напитки, является веганом, пропагандирует здоровый образ жизни и не попадает в скандалы.

Сам Лето до сих пор никак не отреагировал на обвинения. Возможно, в ближайшее время он выступит с заявлением после консультации с юристами. Но это лишь догадки. Пока же он предпочитает отмолчаться. Очевидно одно, что общественный резонанс может сильно повлиять на всех участников ситуации.





Важно отметить, что на настоящий момент есть только публикации в СМИ, в суд пострадавшие девушки не обращались. Для этого нужны весомые доказательства, ведь всё произошедшее было около 10 лет назад. Однако, если всё же судебное дело начнётся, Лето ждут большие проблемы и отмены концертов и съёмок. В Голливуде с этим очень строго.

Что известно о личной жизни Джареда Лето?

Джаред Лето никогда не был официально женат. При этом он крутил множество романов и интрижек. Музыкант состоял в отношениях с известными актрисами Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Эшли Олсен и Линдси Лохан, а также с моделями Пэрис Хилтон и Катариной Дэмм.

Джаред длительное время встречался с российской моделью Валерией Кауфман. Также у Лето были интрижки с другими русскими красавицами: Дарьей Корчиной, Анастасией Кривошеевой, Катей Богучарской и Викторией Левиной.

Стоит отметить, что Лето испытывает особую любовь к России и русскому народу. В 2018 году перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге он выражал огромную любовь к России и россиянам.

— Меня восхищает русская культура, история, искусство, литература и кино. А главное — потрясающие и очень добрые люди. В моём сердце очень много любви к России, — признался Лето на концерте в Москве в 2018 году.

Осенью 2024 года на концерте в Белграде Джаред спросил у зала, много ли приехало людей из России. В ответ он услышал множество выкриков. Оказалось, что больше половины людей были русскими.

— Однажды всё закончится — и мы приедем к вам в Санкт-Петербург и Москву, — пообещал Лето.

Только теперь это уже под вопросом из-за скандала с домогательствами. Судя по всему, разбирательства будут непростыми, даже если обвинения основаны на желании выехать на славе музыканта.

Авторы Кира Громова