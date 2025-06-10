День России: 10 фильмов о нашей стране, которые стоит пересмотреть к 12 июня

Почти каждая страна в мире отмечает День независимости как государственный праздник. В России днём фактического образования современного государства стало 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, а уже 25 декабря 1991-го появилась Российская Федерация в том виде, в котором мы знаем её сейчас. В честь Дня России 2025 предлагаем пересмотреть фильмы о нашей стране.

«Русский ковчег» (2002)

«Русский ковчег» был снят невероятным способом, который требовал от актёров большого профессионализма. Фото © Кадр из фильма «Русский ковчег», режиссёр Александр Сокуров, сценарист Борис Хаимский и др. / Kinopoisk

«Русский ковчег» Александра Сокурова снимали в Зимнем дворце одним дублем, даже не выключали камеру. Такой способ съёмки режиссёр выбрал, чтобы картина вобрала в себя «поток времени». А ещё во время съёмок использовали систему стабилизации камеры — она создавала визуальное ощущение «полёта» по залам дворца. По сюжету два путешественника во времени, французский маркиз из XIX века и петербуржец из нулевых годов, проходят три века истории Российского государства, будучи невидимыми для окружающих. Действие происходит только в Зимнем дворце — от эпохи Петра I до блокады Ленинграда. Картина понравилась Стивену Спилбергу, сделала рекордные 7 миллионов долларов в прокате и попала в список лучших фильмов в истории кино.

«Утомлённые солнцем» (1994)

«Утомлённые солнцем» — фильм Никиты Михалкова о беззаботной жизни интеллигентной семьи. Фото © Кадр из фильма «Утомлённые солнцем», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков / Kinopoisk

«Утомлённые солнцем» — фильм Никиты Михалкова, который стал дебютом Надежды Михалковой в сфере игрового кино. В названии есть отсылка на танго «Утомлённое солнце», очень популярное в 1930-е годы и попавшее на запись в 1937-м, через год после событий фильма. Картина объединяет в себе традиции психологического кино эпохи Брежнева и эпического стиля исторического боевика (который получил развитие во второй части «Утомлённых»). По сюжету на дачу, где живёт друг Сталина комдив Котов с семьёй, приезжает Митя, влюблённый в жену комдива. Он оказывается секретным сотрудником НКВД, его миссия — увезти Котова на расстрел. Под внешним весельем, что царит в семье представителей высшего советского общества, разворачивается настоящая трагедия.

«Территория» (2014)

«Территория» — фильм о суровой жизни на Русском Севере, который проверяет людей на прочность. Фото © Кадр из фильма «Территория», режиссёр Александр Мельник, сценарист Александр Мельник и др. / Kinopoisk

«Территория» — это история про героев, покорителей Русского Севера, которая была впервые представлена публике в 1975 году в виде романа Олега Куваева. Спустя три года по роману сняли фильм, а в 2014 году, уже в современной России, появился его ремейк. История разворачивается в посёлке Певек под Магаданом — в этой области располагается территория, которую инженер Илья Чинков считает золотоносной, но та даёт только олово и ртутную обманку. Благодаря упорству и трудолюбию инженера и его команды, на территории всё же открывают месторождения золота.

«Generation П» (2011)

Владимир Епифанцев с Михаилом Ефремовым в одном фильме, снятом по роману Пелевина. Фото © Кадр из фильма «Generation П», режиссёр Виктор Гинзбург, сценаристы Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор Пелевин / Kinopoisk

Виктор Гинзбург в 2011 году экранизировал одноимённый роман Виктора Пелевина, сняв в главной роли Владимира Епифанцева. «Generation П» снимали с 2006 года, поскольку это было независимое кино. Зато в первые два дня проката картина заработала два миллиона долларов. В центре сюжета — 90-е, в процессе которых профессиональный литератор Вавилен Татарский превращается из продавца ночного ларька в мужа вавилонской богини Иштар. Гинзбург особенно гордился тем, как ему удалось склеить мистическую линию романа, которая считалась слишком сложной для экранизации.

«Духless» (2012)

«Духless» был снят по одноимённому роману Сергея Минаева, где он рассказывал, как тяжело быть топ-менеджером. Фото © Кадр из фильма «Дуxless», режиссёр Роман Прыгунов, сценарист Пётр Ануров и др. / Kinopoisk

«Духless» вышел на экраны в 2012 году, его продюсировал Фёдор Бондарчук, а снимал Роман Прыгунов, режиссёр видеоклипов и рекламы. На главную роль 29-летнего топ-менеджера и миллионера Макса взяли Данилу Козловского и не прогадали — харизматичный актёр сделал половину сюжета фильма. По сюжету Макс работает на хорошей работе, получает много денег, ведёт на них гламурную жизнь, но всё меняется, как только топ-менеджер знакомится со студенткой-зоозащитницей.

«Особенности национальной охоты» (1995)

«Особенности национальной охоты» — фильм, который воспитал поколения. Фото © Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

«Особенности национальной охоты» — это культовая русская комедия из 1995 года, снятая режиссёром Александром Рогожкиным на студии «Ленфильм». Пока Вавилен Татарский из «Generation П» гнул спину в ларьке, а Макс из «Духless» учился в школе, настоящие русские мужики развлекались так, как показано в этом фильме. По сюжету финн Райво изучает культуру России, поэтому просит друга свозить его на настоящую русскую охоту. Так мы встречаем полюбившихся всей стране генерала Иволгина, майора Соловейчика, бизнесмена Савенко и егеря Кузьмича. В процессе охоты не пострадало ни одно животное, даже корова, которую перевозили в отсеке бомбардировщика.

«Жила-была одна баба» (2011)

«Жила-была одна баба» — редкий военный фильм, главной героиней которого стала женщина. Фото © Кадр из фильма «Жила-была одна баба», режиссёр Андрей Смирнов, сценарист Андрей Смирнов / Kinopoisk

«Жила-была одна баба» — это военная драма об одном из самых жестоких периодов российской истории. Андрей Смирнов снял Россию 1909–1921 годов от лица обычной крестьянки. Россия переживает Первую мировую, революцию, Гражданскую войну и Тамбовское восстание, и простая крестьянка Варвара переживает всё это вместе со своей Родиной. Старая крестьянская Россия тонет в исторических событиях, будто град Китеж.

«Горько!» (2013)

Комедийный фильм с красноречивым лозунгом: «Главное — не нажраться». Фото © Кадр из фильма «Горько!», режиссёр Жора Крыжовников, сценарист Алексей Казаков и др. / Kinopoisk

«Горько!» снял Жора Крыжовников в 2013 году. Фильм должен был пародировать «видео со свадьбы», и если вам когда-то было интересно, как выглядела Россия в начале десятых, то именно так. По сюжету двое на тот момент молодых людей планируют свадьбу, в итоге праздник двоится: один праздник для родителей, другой — для молодых. Оба события сливаются воедино, образуя настоящую русскую свадьбу, которая заканчивается рейдом ОМОН.

«Кентавр» (2023)

Если вас когда-нибудь заинтересует, как выглядела Россия в начале двадцатых, то именно так. Фото © Кадр из фильма «Кентавр», режиссёр Кирилл Кемниц, сценарист Михаил Зубко / Kinopoisk

Триллер 2023 года от Кирилла Кемница «Кентавр» — картина, которая принесла известность Юре Борисову ещё до «Аноры». Актёр играет роль Саши, таксиста с инвалидностью, который выезжает на смены только ночью, поэтому в качестве клиентов ему попадаются в основном криптовалютчицы и эскортники, вернее, наоборот. Вскоре оказывается, что эти две социальные прослойки неразрывно связаны, а Саше приходится спасать от «криптана»-маньяка одну из «ночных бабочек».

«Злой город» (2025)

Если вы уже посмотрели «Злой город» зимой, обязательно пересмотрите сейчас, на День России. Фото © Кадр из фильма «Злой город», режиссёр Константин Буслов, сценаристы Константин Буслов, Сергей Перепечко / Kinopoisk

«Злой город» снял Константин Буслов, и получилась эпичная историческая драма. Один из самых героических эпизодов истории феодальной Руси — оборона города Козельска во время монгольского нашествия. В 1238 году монголы подошли к городу и не смогли отойти от него в течение семи недель. Именно столько жители города-героя Древней Руси оборонялись от захватчиков. Княжеские дружинники сражались бок о бок с разбойниками, и оборона города вошла во все летописи.