Эпидемиолог рассказал, какие 50 вирусов переносят клещи

В России наблюдается тревожный рост числа заболеваний, передающихся клещами, при этом инфекции протекают в более тяжёлой форме. Об этом в беседе с РИА «Нововсти» рассказал кандидат медицинских наук, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

В России уже выявлено более 50 вирусов, переносимых клещами. Медики констатируют, что в последние годы заболевания протекают сложнее, часто затрагивая нервную систему. Как сообщила главврач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова, помимо энцефалита и боррелиоза, распространяется и риккетсиоз, прежде считавшийся неопасным, но теперь приводящий к смертям.

Глобальное потепление служит основным катализатором для расширения ареала обитания клещей. Смягчение зим и более раннее начало весеннего сезона позволяют этим переносчикам инфекций активно осваивать новые зоны. Зимовка опасных для человека клещей происходит в подстилке, и именно мягкие зимы являются главным фактором выживания паукообразных. При более суровых и малоснежных условиях численность членистоногих могла бы существенно уменьшиться.

«Численность клещей зависит от колебаний температуры и влажности. Когда тепло и влажно — им хорошо, они размножаются, их поведение становится более активным», — заявил Дедков.

Дедков отмечает, что дальневосточный генотип вируса клещевого энцефалита был зарегистрирован в Новосибирской области ещё порядка 10-15 лет назад. Распределение геновариантов энцефалита меняется и в других регионах: на северо-западе, например, теперь преобладает сибирский, а не европейский генотип. Смертельные случаи риккетсиоза, как подчёркивает эпидемиолог, бывали и ранее, хотя болезнь в основном протекает легко.

Специалист добавляет, что в России существует более 50 вирусов, передаваемых членистоногими, но значение большинства из них для медицины пока не определено.